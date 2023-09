MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO DI UN PRODUKTO TURÍSTIKO PA UN INDUSTRIA DI TURISMO!

Vishon di Minister Ruisandro Cijntje riba turismo

Willemstad- Riba un dia manera awe, 27 di sèptèmber, dia ku nos ta selebrá e Dia Mundial di Turismo, komo Minister di Desaroyo Ekonómiko mi ke ekspresá un palabra di gratitut i ekurashamentu na tur esnan den e sektor di turismo, esnan ku ta kere den su potensial i tur dia ta traha duru pa engrandesé e sektor. Nos ta un dushi pais ku ta konsistí di dushi hende. Den 2023 nos a risibi riba nos isla te ku luna di ougùstùs un kantidat di 373.068 turista di estadia, ku ta 17% mas tantu ku mesun luna aña pasá, i un kantidat di 459.590 turista krusero, ku ta 61% mas tantu ku mesun luna aña pasá, kendenan a bin disfrutá di loke nos tin di ofresé.

Nos produkto turístiko semper tabata prinsipalmente nos naturalesa, esta nos laman, santu i solo, pero esaki no ta distinguí nos asina tantu for di otro destinashonnan di turismo den Karibe. Tin asta ku ta mas madurá ku nos den e sektor aki ya ku nan entrada bruto domestiko ta konsistí di mas ku 80% di turismo. Na Kòrsou nos a bula 30% kontribushon di turismo na nos entrada bruto domestiko i ta premirá ku esaki lo sigui krese e añanan benidero. Esaki ta rekerí ku nos mester tuma e sektor aki i su impakto riba nos pais hopi mas na serio. P’esei den mi vishon mi ta boga pa nos papia di awor pa dilanti, di bai pa un industria di turismo. Esaki ta nifiká ku tur empresa i otro sektornan ku ta bende kualke produkto òf duna kualke servisio na turista, tambe ta forma parti di e industria di turismo i mester wòrdu stimulá. Esaki ta duna nos e oportunidat pa amplia nos industria di turismo más, dor di konekt’e na otro sektornan den nos ekonomia. E turista ta enfoká riba e eksperensia ku e ta bai tin na nos pais durante su estadia. Huntu nos mester hasi e eksperensia aki inolvidabel. For di e kaminda ku e ta hospedá, e kaminda ku e ta kome, e kaminda ku e ta kumpra kos, te ku e kaminda ku e ta bishitá, rekreá, interkambiá ku nos hendenan lokal i konosé nos kultura i nos historia.

Implementando e plan Strategiko di Desaroyo di Destinashon di Turismo (Strategic Tourism Destination Development Plan) netamente nos ta pone énfasis riba maneho di nos produkto turístiko, banda di e invershonnan den merkadeo i ampliashon di e kantidat di “airlift” disponibel. Ku esaki mi ke ilustrá ku lo sigui invertí den diversifiká e nichenan den turismo, manera por ehèmpel den turismo mediko i di bienestar (medical and welness tourism), den limpiesa di nos pais, den seguridat di nos áreanan turístiko, den kapasitashon di nos hendenan lokal pa por traha den turismo, den desaroyo di áreanan nobo di rekreashon, den desaroyo di nos playanan, etc. Loke ta importante ta pa nos sektor mas grandi di eksportashon, esta turismo, wòrdu konektá ku sektornan manera entre otro agrikultura i e sektor kreativo, pa asina nos retené mas divisa posibel den nos pais i di e forma aki maksimalisá nos entrada for di turismo.

Di parti di Gobièrnu, komo e Minister responsabel pa desaroyo di nos ekonomia i spesifikamente desaroyo di turismo, mi ta komprometé pa invertí den turismo e añanan benidero pa e entrada i impakto di turismo tambe bira mas grandi. Pero esaki mi ta hasié prinsipalmente pa nos pueblo por haña e benefisionan, sea komo trahadó den e sektor ku un bon salario òf komo empresario den e sektor ku un bon entrada. Komo industria di turismo, huntu nos por kambia e imagen aktual di ta un industria di solamente salario mínimo.

E tópiko di e Dia Mundial di Turismo e aña aki ta: “Tourism and Green Investments”.

Ku esaki mi ta suprayá e importansia pa no solamente sigui desaroyá nos industria di turismo pa prosperidat, pero pa hasi esaki tambe di un forma inklusivo, sostenibel i resiliente, kaminda ta invertí igual den kuido i mantenshon di nos rekursonan natural i kapasitashon i balorashon di nos rekursonan humano.

