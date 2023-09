Minister Shalten Hato

Kòrsou ku primisia: Promé Sistema Biométriko di Verifikashon di ID digital na Mundu ku ta hasi posibel pa krusa frontera sin nesesidat di kontakto!

Gobièrnu di Kòrsou, huntu ku Curaçao Airport Holding, a anunsiá awe ku ta bai krea e promé sistema móbil na mundu ku ta hasi verifikashon di ID digital durante e proseso di kòntròl na frontera posibel. Ku e sistema aki lo por ehersé e kontròl nesesario adelantá, pues promé ku e buelo tuma lugá. Esaki lo hasi e prosedura di kontròl na frontera mas fásil i lihé. E programa lo usa teknologianan “remote” i “in-person”, suministrá pa un kolaborashon entre Airside i Vision-Box. Airside ta lider den e merkado di sistemanan di identidat digital basá riba privasidat i Vision-Box ta lider mundiál den solushonnan di biométria.

Segun mr. Shalten Hato, Minister di Hustisia di Kòrsou “E inisiativa aki ta mustra e dedikashon di Kòrsou pa usa solushonnan progresivo pa brindá un eksperiensia seif i sin interrupshon pa tur pasahero ku ta pasa nos frontera.” Priscilla Duin-Circkens, “Chief Strategy Officer” na Curaçao Airport Holding a menshoná ku “E kolaborashon aki entre tur partido ta representá un avanse importante den era digital di biahamentu i prosesonan di kòntròl di frontera inovativo, kaminda nos a logra un balansa entre seguridat di pais i privasidat di pasahero.” Kòrsou por a konta ku diferente partido lokal ku tambe a kolaborá na e proyekto importante aki, manera KPC, Immigratiedienst, ACTS, SBIR, Net Vision, EY i Curaçao Tourism Board.

Un aspekto importante di e sistema di verifikashon di ID digital aki ta ku ta e pasahero mes ta inisiá e proseso di verifikashon di dokumentunan di biahe elektróniko i tambe e momentu ku e ke kompartí esakinan. Solamente ku pèrmit di e pasahero, e aplikashon di Airside por verifiká i kompartí dokumentunan di biahe elektróniko, inkluyendo informashon biográfiko i biométriko, kual ta pèrmití servisio di inmigrashon di e pais pa antisipá i detektá posibel riesgonan. E informashon biométriko i e datonan di e pasaporte verifiká ta keda den e app riba e aparato di e pasahero. Airside lo no por mira e informashon aki, pues e pasahero ta mantené kontròl total na tur momentu. Durante e biahe, e pasahero por manda su informashon pa Servisio di Imigrashon di Kòrsou dor di djis primi un boton. E informashon aki lo keda usá solamente pa e biahe ku e pasahero a registrá su mes p’e. Na momentu ku e pasahero primi e boton, un asina yamá “one-token identity” ta keda kreá ku ta ser transmití via enkripshon pa kòntròl di frontera. Airside i Vision-box ta hasi uso di un sistema úniko ku ta trata ku teknologia di enkripshon i ta garantisá ku e pasahero su privasidat ta keda protehá.

Kon e proseso aki ta bai?

– Abo komo pasahero ta skohe pa usa e aplikashon di Identidat Digital di Airside riba bo telefòn móbil (Iphone òf Android);

– Dor di e aplikashon aki, bo ta kompartí bo pasaporte verifiká ku e ofisialnan di kòntròl di frontera promé ku bo biaha;

– Na yegada/salida na aeropuerto, bo por pasa fásil i rápido dor di e plataforma ku ta rekonosé kara i wowo.

– E resultado ta ku tantu turista komo yu di Kòrsou ku skohe pa e sistema aki literalmente ta hasi uso di nan kara komo prueba pa pasa dor di e proseso di kòntròl na frontera.

Wilhelmus Ignacio, Managing Director di Curaçao Airport Holding a bisa: “E kolaborashon revolushonario aki ta kulminashon di nos balornan di marka di inovashon i inklusividat. Dor di usa teknologia “state-of-the-art”, nos no solamente ta promové e ekselensia operashonal di imigrashon, sino tambe e promé impreshon ku e biahero tin di Kòrsou. E inisiativa aki ta representá nos dedikashon pa brinda biaheronan un eksperiensha sin interupshon, outéntiko i inolvidabel for di e momentu ku nan yega na nos destinashon.” Tur esaki, mientras privasidat di pasahero ta keda garantisá.

E sistema biométriko di verifikashon di ID digital aki, ku lo fasilitá e proseso di kòntròl na frontera, lo keda lansá durante e promé mitar di 2024.

