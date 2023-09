Notisia di polis di djabièrnè 22 di sèptèmber te ku djaluna 25 di sèptèmber 2023

Shofùr di skuter ta neglishá òrdu di polis

Riba djaluna 25 di sèptèmber un patruya un spòt shofùr di un skuter sin hèlm bistí riba karetera públiko na altura di Plenchi Makamba. Pa e motibu aki a duna e shofùr òrdu pa para na kua e no a duna oido. El a hòp e skuter i a sigui kore. Riba esaki e patruya a sigui su tras i diferente bes a duna e shofùr òrdu pa para. El a para den kurá di un kas na Plenchi Makamba. Despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr ta un ménor di edat. A atendé kuné fuerte riba su komportashon di manehá. El a haña un but pa manehá sin hèlm bistí, sin seguro i sin reibeweis.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 24 di sèptèmber, alrededor di 10 or di anochi, un patruya a spòt un pikòp sin niun lus riba Kaya Nikiboko Nort. E patruya a bai su tras i a duna e shofùr òrdu pa para usando e lusnan óptiko (zwaailicht). Na esaki e no a duna oído i a sigui kore. Finalmente e shofùr a para e vehíkulo na altura di Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Despues di un kòntròl riba dokumentunan konserní, tur kos tabata na òrdu. A hasi un tèst di supla ku e shofùr pa motibu ku e no por a para riba su pianan, e tabata papia ku lenga pisá i su aliento tabata hole alkohòl. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. Ta trata di un hòmber di inisial S.U.P. di 63 aña di edat. A hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. E sospechoso a haña prohibishon di 6 ora pa manehá.

Detenshon pa maltrato severo

Den oranan di atardi riba djasabra 23 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial F.J.B.A. di 59 aña di edat na Kaya Sonmontuno en konekshon ku maltrato ku un arma i maltrato severo. E sospechoso a dal un hòmber ku un blòki riba su kabes durante un diskushon na un kas na Kaya Mandolin. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. Investigashon den e kaso ta andando.

Diferente but pa violashon den tráfiko

Entre djabièrnè 22 di sèptèmber i djaluna 25 di sèptèmber a duna diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko.

2x pa manehá sin hèlm bistí

4x pa manehá sin reibeweis válido

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí

4x pa maneha sin seguro válido

5x pa uso di telefòn tras di stür mientras ta manehá

Tambe a duna dos shofùr ku tabata enbolbí den aksidente, un but. E promé shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaminda Gurubu. El a haña un but pa manehá sin seguro bálido i sin reibeweis. E di dos shofùr tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Industria Pariba i a haña un but pa manehá sin reibeweis.

Aksidente Kaya Korona

Riba djasabra 23 di sèptèmber, alrededor di 3.45 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente riba Kaya Korona na altura di Misa di Coromoto. Shofùr di un outo tabata kore direkshon nort riba Kaya Korona i a kore pasa dor di un kaya ku tabata será pa pa tráfiko i a dal i keda pegá bou di un treiler di blòki. E kaya tabata será ku diferente bòrchi di desviashon i seru di tera en konekshon ku trabounan di renobashon di e kaminda. Personal di brantwer a logra saka e víktima for di den e vehíkulo. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. E víktima su situashon tabata di atenshon.

Aksidente

Riba djasabra 23 di sèptèmber, alrededor di 1.30 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu na Kaya Haldu. Na yegada di e patruya no tabatin bringamentu na e momentu ei pero un aksidente. Un pikòp ku a sali for di Kaya Haldu, a dal den un outo i despues a dal den kurá di un kas riba Kaya Korona. E shofùr a resultá heridá i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues di un investigashon a resultá ku unratu promé, e shofùr i su pasahero a bringa ku un otro hòmber na altura di un establesimentu di hóreka. Na yegada di polis, e pasahero no tabata na e sitio. Ta investigando e kaso.

Skuter enkontrá

Riba djabièrnè 22 di di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un skuter probablemente prosedente di ladronisia ku a enkontrá den kurá di un kas na Kaya Patrushi. Ta trata aki di un skuter koló pretu, sin plachi number i su number di chásis tabata vago. Segun e persona ku a mèldu, un persona a bin skonde e skuter den su kurá di e kas. E skuter tabatin mas o ménos tres dia na e sitio. A hiba e skuter warda di polis pa mas investigashon.

Kiebro den negoshi

Riba djabièrnè 22 di di sèptèmber a drenta keho di kiebro den un negoshi situá na Kaya Saturnus. Entre 6 or di atardi riba djaweps 21 di sèptèmber i 8 or di mainta riba djabièrnè 22 di di sèptèmber, deskonosínan a destruí un porta di skùif i a bai ku vários hèrmènt i telefòn selular. Bou di esakinan tabatin entre otro:

3x mashin di zag di man koló bèrdè di marka Makita,

1x mashin di bora koló bèrdè di marka Makita,

1x mashin di skür koló pretu i kòrá di marka Skil,

1x telefon selular di marka Samsung koló pretu,

1x telefon selular di marka Samsung koló bèrdè,

1x tas ku un montante chikí di sèn kèsh komo kontenido,

1x aparato di Wifi

Investigashon den e kaso aki ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 22 september tot en met maandag 25 september 2023

Bestuurder scooter gaf geen gehoor aan vordering politie

Op maandag 25 september werd bestuurder van een scooter zonder helm op de openbare weg gespot ter hoogte van Plenchi Makamba. Hierdoor werd hij gevorderd om te stoppen maar hij gaf geen gehoor hieraan. Hij maakte een wheelie en reed door. Hierop ging de patrouille achter hem aan waarbij verschillende malen de bestuurder werd gevorderd om te stoppen. Hij stopte op de erf van een woning aan de Plenchi Makamba. Bij nader controle bleek de bestuurder een minderjarige te zijn. Hij werd streng onderhouden op zijn rijgedrag. Hij werd bekeurd voor het rijden zonder een helm, zonder verzekering en zonder rijbewijs.

Aanhouding rijden onder invloed

Rond 22:00 uur op zondag 24 september, werd een pick-up zonder enige verlichting gespot op de Kaya Nikiboko Noord. De patrouille ging hem achterna en vorderde de bestuurder door middel van optische verlichting te stoppen. Hij gaf hieraan ging gehoor en reed door. De bestuurder stopte het voertuig uiteindelijk ter hoogte van Kaya Macario (Cai) Sint Jago. Bij nadere controle op de benodigde documenten, was alles in orde. Er werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen omdat hij onvast ter been was en omdat hij sprak met een dubbele tong. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Het betreft een 63-jarige man met initialen S.U.P. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De verdachte kreeg een rijverbod van 6 uren.

Aanhouding zware mishandeling

In de middaguren op zaterdag 23 september werd een 59-jarige man met intialen F.J.B.A. aan de Kaya Sonmontuno aangehouden wegens mishandeling met een wapen en zware mishandeling. De verdachte had een andere man met een betonnen blok op zijn hoofd geslagen tijdens een discussie bij een woning aan de Kaya Mandolin. De slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak is in onderzoek.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

Tussen vrijdag 22 september en maandag 25 september zijn er verschillende bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen.

Deze waren als volgt:

2x voor het rijden zonder helm op;

4x voor het rijden zonder geldig rijbewijs;

1x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

4x voor het rijden zonder geldige verzekering;

5x gebruik van telefoon achter het stuur;

Twee bestuurders die betrokken waren bij een aanrijding, werden bekeurd. De eerste bestuurder die betrokken was bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaminda Gurubu is bekeurd voor het rijden zonder een geldige verzekering en zonder rijbewijs. De tweede bestuurder was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Industria Pariba en is bekeurd voor het rijden zonder een rijbewijs.

Aanrijding Kaya Korona

In de nachtelijke uren op zaterdag 23 september, rond 03:45 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding die plaats vond op de Kaya Korona ter hoogte van de Coromoto kerk. De bestuurder die in de noordelijke richting op de Kaya Korona reed, reed op een weg die afgesloten was voor verkeer en botste tegen een oplegger met betonnen blok en kwam eronder vast te zitten. De weg was met verschillende omleidingsborden en zand heuvels gesloten in verband met de werkzaamheden van de weg renovatie. Brandweerpersoneel heeft de slachtoffer uit de auto gehaald. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De situatie van de slachtoffer was zorgelijk.

Aanrijding

In de nachtelijke uren op zaterdag 23 september, rond 01:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij aan de Kaya Haldu. Toen de patrouille arriveerde was er geen sprake van een vechtpartij op dat moment maar een aanrijding. Een pickup die vanuit de Kaya Haldu kwam, botste tegen een auto en reed daarna tegen de omheining van een woning op de Kaya Korona botste. De bestuurder raakte gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Na nader onderzoek bleek dat iets eerder, het slachtoffer en zijn medepassagier met een andere man hadden gevochten ter hoogte van een horecagelegenheid. De medepassagier was niet ter plaatse bij aankomst van de politie. De zaak is in onderzoek.

Scooter aangetroffen

Op vrijdag 22 september kreeg de centrale meldkamer melding over een scooter, waarschijnlijk afkomstig van diefstal, die op het erf van een woning aan de Kaya Patrushi is aangetroffen. Het betreft een zwarte scooter, zonder kentekenplaat met een onleesbare chassisnummer. Volgens de melder heeft een persoon de scooter op zijn erf verstopt. De scooter stond al drie dagen op de locatie. De scooter werd naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek.

Inbraak bedrijf

Op vrijdag 22 september werd aangifte gedaan van inbraak in een bedrijf gelegen aan de Kaya Saturnus. Tussen donderdag 21 september omstreeks 18:00 uur en vrijdag 22 september omstreeks 08:00 uur hebben onbekenden een schuifdeur vernield om binnen te komen en hebben verchillende gereedschappen en mobiele telefoons meegenomen. Hieronder, onder andere:

3x groene handzaagmachine van het merk Makita,

1x groene elektrische boormachines van het merk Makita,

1x zwart met rode schuurmachine van het merk Skil,

1x zwarte mobiele telefoon van het merk Samsung,

1x groene mobiele telefoon van het merk Samsung,

1x tas met een kleine hoeveelheid contant geld als inhoud,

1x wifi punt

Onderzoek in deze zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

