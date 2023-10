Diefstallen en poging doodslag 82-jarige Haarlemmer: OM eist 18 maanden jeugddetentie

Het OM heeft achttien maanden jeugddetentie (waarvan zes voorwaardelijk) geëist tegen een 20-jarige man uit Spaarndam. Het OM acht bewezen dat de verdachte op 11 januari 2023 een 82-jarige man zo ernstig heeft toegetakeld dat sprake is van een poging doodslag. Daarnaast heeft de verdachte volgens het OM meerdere oudere mensen, onder wie de 82-jarige man, bestolen van hun (spaar)geld.

Geweld in woning

Begin dit jaar raakt een dan 82-jarige man uit Haarlem zwaargewond bij een compleet uit de hand gelopen babbeltruc/bankhelpdeskfraude. Een 20-jarige man uit Spaarndam belt die dag aan bij de woning van een bejaard echtpaar. Hij doet zich voor als bankmedewerker, terwijl zijn handlanger op dat moment telefonisch met de slachtoffers in gesprek is. Eenmaal in de woning beweegt hij het echtpaar een bedrag van €7.000 cash uit hun kluis te halen. Wanneer hij ermee wil vertrekken, ruikt het echtpaar onraad en proberen ze hem tegen te houden. De 81-jarige vrouw valt en loopt een gebroken hand op. De man komt eveneens ten val, waarna de verdachte het op de grond liggende slachtoffer herhaaldelijk tegen het hoofd trapt. Naast hoofdletsel leidt dit ook tot meerdere gebroken ribben.

Diefstal

Behalve voor het geweldsfeit is de verdachte volgens het OM ook verantwoordelijk voor meerdere gevallen van diefstal en oplichting, verspreid door het land. Telefonisch werd oudere mensen vrees aangewakkerd door hen te melden dat sprake was van bankfraude met hun rekeningen. Daarop werden de slachtoffers bewogen een zogenaamd antivirusprogramma te installeren, bedoeld om verdachte(n) toegang te verlenen tot de woning, cash geld, bankpassen en pincodes van de slachtoffers. Het OM acht bewezen dat verdachte in de maanden november en december 2022 en januari 2023, op verschillende plaatsen in Nederland, meerdere diefstallen met valse sleutel heeft gepleegd, door te pinnen met gestolen pinpassen. In totaal gaat het om een geldbedrag van €36.500. Onderzoek naar de identiteit van de medeverdachte(n) en naar de buit heeft helaas niets opgeleverd, en de verdachte heeft er niet over willen verklaren.

Impact

De officier van justitie ter zitting: ‘Verdachte heeft zich bereid getoond om voor geld fors geweld tegen twee bejaarde slachtoffers te gebruiken, nota bene in hun eigen woning. De verdachte heeft de 82-jarige man tegen zijn hoofd geschopt, terwijl het slachtoffer al op de grond lag. Hij had ook weg kunnen lopen zonder (verder) geweld toe te passen.’ Het OM tilt bovendien zwaar aan de wijze van de diefstallen. ‘De verdachte heeft toegang tot de woningen van de slachtoffers verkregen door een babbeltruc, waarbij steeds zeer grote geldbedragen zijn buitgemaakt. Hiermee is het gevoel van vertrouwen van de slachtoffers ernstig aangetast’, aldus de officier.

