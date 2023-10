Minister Glenbert Croes:

COMPANIA ARUBANO PETROLEO A FIRMA UN MOU CU E COMPANIA ARMSTRONG OIL AND GAS INC

“Aruba ta keda positivo cu e biaha aki nos lo logra, y cu e rikesa di e logro aki bay pa henter comunidad, cambiando asina positivamente, e destino di pais Aruba”

ORANJESTAD – Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Energia Glenbert Croes a elabora riba e compania Armstrong Oil and Gas Inc., cu a firma e MOU cu e compania Arubano di Petroleo. Armstrong ta un compania priva cu ta basa na Denver, Colorado y ta specialisa den explora petroleo y gas. Un total di 2.5 biyon di bari di petroleo, a wordo descubri pa Armstrong Oil and Gas Inc, na e campo Pikka situa na Alaska. Otro lugarnan na unda e compania aki a explora den Merca, ta na Alaska, North Dakota, Louisiana, California, Michigan, Wyoming, Texas y Utah.

Minister Croes a splica cu e meta di e MOU ta pa evalua e potencial di hybrocarburos den area

maritimo di Aruba. Ya a cuminsa cu e transicion di energia, na unda Gobierno ta invirtiendo den energia renobabel cu proyectonan di Eagle LNG, Acciona Energia, expansion di Parke di molina di biento na Rincon, y lo bin mas parke solar. Ta importante pa enfatisa cu tanten cu energia renobabel no por suminsitra 100% di e demanda, fossil fuels ta keda necesario ainda.

E ta sigur un bon noticia pa Aruba, cu un biaha mas tin un compania interesa pa explora e posibilidad di adkiri hybrocarburos den e area maritimo. Actualmente, cu e MOU firma, Armstrong lo sinta cu Arubano Petroleo pa analisa y identifica e areanan na unda lo por cuminsa explora, y unabes e areanan aki ta identifica, lo cuminsa bora na Januari 2024.

“Como Minister di Energia, mi ta sumamente contento cu compania Arubano Petroleo y Armstrong International a yega na un acuerdo pa cuminsa cana e caminda pa studia e posibilidadnan pa explora gas of petroleo den e areanan di Aruba. Mirando e calidad, capacidad, y integridad di e compania Armstong, Aruba ta keda positivo cu e biaha aki nos lo logra, y cu e rikesa di e logro aki bay pa henter comunidad, cambiando asina positivamente, e destino di pais Aruba” Minister Croes a expresa.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket