Gecombineerd Inspectie en UO G&GZ Onderzoek High Quality Care

Willemstad – In het kader van de routinematige onderzoeken naar bejaardentehuizen, is door Inspectie Volksgezondheid samen met UO Geneeskundige en Gezondheidszaken een routine inspectiebezoek gebracht aan het bejaardentehuis High Quality Care.

Tijdens het bezoek is gebleken dat de medische zorg aan de bewoners niet te goed te controleren was daar de dossiers van de cliënten zich niet in het tehuis bevinden. De huisarts komt op indicatie. De medicatie beheer ontbreekt controle en er is een te grote voorraad aan medicatie aanwezig. Er is geen aparte ijskast voor medicaties zoals insuline.

De mate waarin er activiteiten en bezigheden aan bewoners werd aangeboden was niet voldoende. De voeding van de bewoners bleek naar smaak van de bewoners, ofschoon er geen routinematige inschakeling van een diëtiste plaatsvond. Er wordt meer prioriteit besteedt en aan de inrichting van het tehuis dan aan de zorg voor de cliënten.

Bij de hygiënische inspectie bleek de keuken op verschillende punten knelpunten te bevatten, waaronder de schoonheid van de keuken en ijskast, het ontbreken van muggengaas en een aantal andere knelpunten. De keuken bleek ongeordendheid er staan spullen daar die niet in de keuken behoren. De verlichting op de badkamers dient verbeterd te worden. In de toiletten dienen meer leuningen te komen.

De instelling werd op de hoogte gebracht van alle actiepunten waaraan er per direct en op korte termijn gewerkt dient te worden, waaronder het instellen van een schoonmaakrooster en het in hygiënisch in orde brengen van de keuken, tuin en overdekte. Op verschillende plekken in het tehuis dienen conform de wettelijke eisen leuningen te worden aangebracht. De dossiers dienen in het tehuis te zijn en er dient meer aandacht te zijn aan de medicatie beheer en controle.

Inspecteur – Generaal Volksgezondheid a.i.

Prof. S. O. Keli

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket