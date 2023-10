MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBANO DELEGASHON DI KÒRSOU TA EKSPLORÁ POSIBILIDATNAN MOBILIDAT ELÉKTRIKO

Willemstad – Resientemente, un delegashon di ámternar di Ministerio di Tráfiko, Transporte, i Planifikashon Urbano (VVRP) di Gobièrnu di Kòrsou a reuní ku Lider di Proyekto pa Global Zero Emmission Commercial Vehicle Drive to Zero, sra. Rowana Legito, huntu ku un delegashon di Gobiernu Hulandes na A.J. van Deudekom B.V. na Amsterdam. Tabata impresionante pa mira kon e kompania di transporte aki a hasi su flota pa kasi 90% eléktriko, kual ta enserá mobilidat eléktriko pa trùknan tambe.

Durante di e bishita, a interkambiá di pensamentu i konosementu pa ku implementashon di A.J. van Deudekom B.V. su proyekto pa su flota bira kompletamente eléktriko.

Kòrsou, pa medio di e akuerdo ku Nashonnan Uni pa loke ta Sustainable Development Goals (SDG) firmá na aña 2015, i ultimamente tambe e Memorandum of Understaning (MOU) pa Global Zero Emmision Commercial Vehicle Drive to Zero firmá na aña 2022, ta kompremente ku pa aña 2030 i pa aña 2040, nos lo kuida nos medio ambiente kaminda nos lo traha huntu pa baha polushon den sektor di transporte públiko.

