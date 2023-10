Pasado ta floresé atrobe na Plantashi Fòntein

10/09/2023

Fòntein semper kaba tabata un sitio kaminda abitantenan di nos isla tabata bai pa tene piknik, selebrá fiesta i atmirá Boneiru su bunitesa natural.

Plantashi Fòntein ta mas ku djis un pida tereno; e ta un página for di Boneiru su storia kolorido. Ku e kompra resien di parti di entidat públiko Boneiru e storia akí ta haña un kapítulo nobo. Fòntein semper kaba tabata un sitio kaminda abitantenan di nos isla tabata bai pa tene piknik, selebrá fiesta i atmirá Boneiru su bunitesa natural.

Plantashi Fòntein konosé un historia agríkola riku. Un tempu e tabata un área di agrikultura floresiente ku tabata duna kuminda na e komunidat lokal. Segun tempu tabata pasa, el a bira un sitio favorito pa rekreashon. E diputadonan Thielman, Kroon i Craane a papia tokante e laso emoshonal ku bonerianonan tin ku Fòntein. ‘Rekuerdonan di Fòntein ta bibu den memoria i kurason di hopi famia ku a bishitá Fòntein pa tene piknik òf simplemente pa selebrá momentunan spesial,’ asina nan a kompartí.

Ku kompra di Plantashi Fòntein, entidat públiko Boneiru ta primintí di tesorá i protehá e pida patrimonio akí. Tin plan kla pa konservá e balor natural i kultural di e área i na mes momentu konstruí un futuro sostenibel pa nos isla.

Kompra di Plantashi Fòntein ta un homenahe na su historia riku i un paso den direkshon di un futuro mas bèrdè i mas sostenibel. Ku e tumamentu over akí di parti di Entidat Públiko Boneiru, e parti asina stimá akí di Boneiru ta haña e oportunidat pa tantu duna honor na pasado komo pa bòltu un página nobo na kaminda pa un futuro yen di speransa.

Verleden bloeit opnieuw in Plantage Fontein

09 okt 2023

Fontein was altijd al een plek waar eilandbewoners kwamen om te picknicken, feesten te vieren en de natuurlijke schoonheid van het eiland te bewonderen.

Plantage Fontein is meer dan een stuk land; het is een pagina uit Bonaire’s kleurrijke verhaal. Met de recente aankoop door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) krijgt dit verhaal een nieuw hoofdstuk. Fontein was altijd al een plek waar eilandbewoners kwamen om te picknicken, feesten te vieren en de natuurlijke schoonheid van het eiland te bewonderen.

Plantage Fontein kent een rijke agrarische geschiedenis. Het was ooit een bloeiend landbouwgebied dat de lokale gemeenschap voedde. Naarmate de tijd vorderde, werd het een geliefde plek voor recreatie. Gedeputeerden Thielman, Kroon en Craane spraken over de emotionele band van de Bonairianen met Fontein. “Herinneringen aan Fontein leven in het geheugen en het hart van veel families die Fontein bezochten om te picknicken of gewoon bijzondere momenten te vieren,” deelden zij.

Met de aankoop van Plantage Fontein belooft het OLB dit stukje erfgoed te koesteren en te beschermen. Er liggen plannen klaar om de natuurlijke en culturele waarde van het gebied te behouden en tegelijkertijd een duurzame toekomst voor het eiland te bouwen.

De aankoop van Plantage Fontein is een eerbetoon aan de rijke geschiedenis en een stap naar een groenere en duurzamere toekomst. Met de overname door het OLB krijgt dit geliefde stukje Bonaire de kans om zowel het verleden te eren als een nieuwe bladzijde om te slaan naar een hoopvolle toekomst.

