OM eist 55 maanden celstraf voor internationaal opererende ondergronds bankier

Gisteren moest een 45-jarige verdachte uit Rotterdam zich verantwoorden voor de rechtbank. De man wordt verdacht van het witwassen en ‘ondergronds bankieren’ (bankieren zonder vergunning) voor ruim 8 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van 55 maanden.

Start en verloop onderzoek

Het onderzoek is gestart na een melding van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) dat de verdachte zich bezighield met ondergronds bankieren vanuit een bedrijf in Rotterdam. Encrochatdata (afgeschermd berichtenverkeer) verkregen uit een ander onderzoek bevestigde deze berichtgeving. Op 1 maart 2022 is de verdachte aangehouden. Tijdens een doorzoeking van de woning en een bedrijfspand van de verdachte, heeft de FIOD beslag gelegd op meerdere telefoontoestellen, contante geldbedragen, twee auto’s en meerdere bankrekeningen.

Ondergronds bankieren

Volgens onderzoek hield de verdachte zich als ondergronds bankier, samen met anderen, gedurende twee jaar bezig met het ontvangen en uitkeren van contante geldbedragen tussen de 10.000 euro en 300.000 euro, zonder vergunning van de Nederlandsche Bank. In totaal ging het om een bedrag van circa 8 miljoen euro. De verdachte opereerde als onmisbare schakel binnen een internationaal ondergronds bankierennetwerk, dat crimineel vermogen ongezien van het ene land naar het andere land sluisde. Het netwerk opereerde in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Spanje.

De verdachte communiceerde binnen het ondergronds bankierennetwerk vooral via afgeschermde telefoons. Hij ontving en keerde volgens het OM grote contante geldtransacties uit in Rotterdam en werkte samen met andere ondergrondse bankiers en koeriers om geldtransacties in het buitenland te volbrengen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van anonieme tokens en versluierd taalgebruik in telefoonberichten. Op onderling bijgehouden balansen streepten de verdachte en andere ondergrondse bankiers onderling schulden en tegoeden na transacties tegen elkaar weg. Hierdoor hoefde het geld niet fysiek van het ene land naar het andere land te worden verplaatst en bleven de transacties buiten het zicht van de autoriteiten, omdat er geen regulier financieel systeem aan te pas kwam. Voor deze dienst ontving verdachte een ruime commissie, brengt het Openbaar Ministerie ter zitting naar voren.

Witwassen op grote schaal

De verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan het witwassen op grote schaal, wat een bedreiging vormt voor de legale economie en de integriteit van het financiële en economische verkeer aantast. De georganiseerde misdaad draait veelal op het ondergrondse banksysteem. “Het dossier is een blauwdruk van ondergrondsbankieren en witwassen. Nee, hier geen langdurig en grootschalig onderzoek, maar eerder een foto. Een momentopname. Een afdruk van de wandel en handel van verdachte. De verdachte heeft lange tijd onbespied en ongecontroleerd een bijdrage kunnen leveren aan het rondpompen van crimineel geld en heeft daarmee criminele activiteiten gefaciliteerd”, aldus de officier van justitie, die benadrukt dat het om zeer hoge geldbedragen gaat met een hoge organisatiegraad in internationale context. Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 55 maanden en vordert daarnaast de verbeurdverklaring van de aangetroffen contante geldbedragen en de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel voor een bedrag van bijna 160.000 euro.

De rechtbank doet uitspraak op 16 november .

