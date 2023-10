RdK ta tene seshonnan interaktivo ku gruponan di enfoke tokante

REFINERIA DI KÒRSOU KOMO MOTOR TRAS DI TRANSISHON ENERGÉTIKO SOSTENIBEL I INDUSTRIAL

Willemstad, 15 di Òktober 2023 – Refineria di Kòrsou (RdK) ta enfoká riba desaroyo i hürmentu di su propiedatnan i terenonan rondó di e refineria i e terminal na Bullenbaai na Kòrsou, pa aktividatnan sostenibel i industrial. Banda di e buskeda di un operadó pa e refineria, pa e último añanan aki RdK a desaroyá un stratégia dirigí riba aktividatnan sostenibel ekonómiko nobo ku por tuma lugá pa medio di e propiedatnan i riba terenonan ku e ta manehá. RdK lo realisá esaki den kolaborashon ku partnernan, kliente i invershonista.

Informá komunidat i komunikashon relatá na esaki, ta aspektonan importante den e proseso aki. P’esei, aktualmente RdK ta reuní ku diferente gruponan di enfoke den nos komunidat pa yega na un manera di komuniká i informá efektivo. Pa medio di kolaborashon ku partnernan, kliente, invershonista, RdK ke realisá e proposito, kual ta un area di haf ku ta modèrnu, sostenibel i industrialmente atraktivo pa Kòrsou.

Motor

E transishon energétiko ku mundialmente a drenta na vigor i e kresementu di aktividatnan ekonómiko konektá na e ekonomia sirkular, ta ofresé e oportunidat pa krea un pilar ekonómiko nobo pa Kòrsou. RdK ta mira oportunidatnan grandi pa desaroyá su terenonan i hür nan na invershonista ku ke establesé nan industrianan inovativo, sostenibel i ekológikamente sano na Kòrsou. RdK, den su ròl di fasilitadó, ke ta e motor tras di e transishon energétiko industrial i kontribuí na krea kadenanan importante den sostenibilidat.

Pa medio di e plannan aki, RdK ke kontribuí riba un manera supstanshal na entre otro diversifikashon di aktividatnan ekonómiko i kreashon di mas kupo di trabou. Ademas, e aktividatnan ekonómiko mester kontribuí na elevá nos Produkto Nashonal Bruto i bahada di pobresa. Energia duradero i sanashon di awanan i tera histórikamente kontaminá tambe ta un elemento importante den e plannan. RdK ta dirigí su mes riba e siguiente segmentonan: energia duradero, haf i logístika, industria leve, komestibel produsí pa medio di téknologia altu i finalmente industria según e nesesidatnan ku ta relevante pa ekonomia di un país chikí. E plannan lo keda realisá den un periodo di tempu di algun aña.

Inisiativanan

E promé proyektonan nesesario pa realisá e vishon di RdK entre tantu ya ta visibel. Banda di Nijlweg por mira e infrastruktura desaroyá pa e Parke Industrial Ekológiko. Aktualmente ta realisando e promé fase pa sanashon di e suela i konstrukshon di e kayanan. Un di e promé proyektonan ku lo keda establesé na e parke ta e proyekto di ‘e-Mobility’ pa kua, den kolaborashon estrecho ku Autobusbedrijf Curaçao, lo fiha un parke solar ku por generá 1MW, 6 konvoi eléktriko di Autobusbedrijf Curaçao, bateria i un sistema pa manehá energia. Esaki ta un paso importante den kreashon di transporte públiko riba elektrisidat pa nos isla. Na mes momentu ta desaroyando inisiativanan partikular adishonal, manera resiklashon marítimo duradero riba terenonan di Schottegat i produkshon di Diesel Renovabel na Bullenbaai. Tambe RdK ta traha den kolaborashon estrecho ku kompanianan gubernamental i ministerionan pa huntu krea un kadena di produkshon duradero hidrógeno na Kòrsou.

RdK houdt interactieve sessies met stakeholders over

REFINERIA DI KÒRSOU ALS AANJAGER VOOR DUURZAME INDUSTRIËLE ENERGIE TRANSITIE

Willemstad 15 Oktober 2023- Refineria di Kòrsou (RdK) is toegewijd aan het ontwikkelen en verhuren van de activa en grond rondom de raffinaderij en de Bullenbaai Terminal op Curaçao, voor duurzame industriële activiteiten. Naast het zoeken naar een exploitant voor de raffinaderij heeft RdK de afgelopen jaren een strategie ontwikkeld om de overige activa en grond die zij in beheer heeft in te zetten voor nieuwe duurzame economische activiteiten. RdK gaat dit realiseren door samen te werken met partners, klanten en investeerders.

Het informeren van en communiceren met de gemeenschap vormt een belangrijk onderdeel van dit proces. Daarom voert RdK momenteel gesprekken met verschillende doelgroepen in de gemeenschap om effectieve communicatie en informatievoorziening vorm te geven. Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met partners, klanten, investeerders een modern, duurzaam en aantrekkelijk industrieel havengebied voor Curaçao te creëren.

Aanjager

De wereldwijd ingezette energietransitie en groei van de op circulaire economie gerichte activiteiten biedt de mogelijkheid om een nieuwe economische pilaar voor Curaçao te creëren. RdK ziet grote kansen om haar terreinen te ontwikkelen en te verhuren aan investeerders die innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke industrieën op Curacao willen vestigen. RdK wil in haar faciliterende rol een aanjager van de industriële energietransitie zijn en bijdragen aan het creëren van duurzame waardeketens.

Met deze plannen wil RdK substantieel bijdragen aan onder meer de diversificatie van economische activiteiten en het creëren van meer werkgelegenheid. Daarnaast dienen de economische activiteiten bij te dragen aan een verhoging van het bruto nationaal product en armoedevermindering. Ook schone energie, en sanering van historische water- en bodemverontreiniging is een belangrijk onderdeel van de plannen. RdK richt zich op industrieën in de volgende segmenten: duurzame energie , haven en logistiek, lichte industrie, hightech voedselproductie en industrie die voorziet in de behoeften die typisch zijn voor een kleine eilandeconomie. De plannen zullen over een tijdsbestek van meerdere jaren worden gerealiseerd.

Initiatieven

De eerste projecten om de visie van RdK te realiseren zijn inmiddels zichtbaar. Langs de Nijlweg is te zien dat de infrastructuur wordt ontwikkeld voor het Eco-Industrie Park. Op dit moment wordt er gewerkt aan een eerste fase van het saneren van de grond en het aanleggen van wegen. Eén van de eerste projecten die zich op dit park zal vestigen is het “e-Mobility project”, waarbij in nauwe samenwerking met het Autobusbedrijf Curaçao een 1MW zonnepark, 6 elektrische bussen van Autobusbedrijf Curaçao, batterijen en een power management systeem zullen worden geplaatst welke een belangrijke eerste stap zullen vormen in de elektrificatie van het openbaar vervoer op ons eiland. Tegelijkertijd worden andere particuliere initiatieven ontwikkeld, zoals duurzame scheepsrecycling op de terreinen in het Schottegat en de productie van hernieuwbare diesel op Bullenbaai. Ook werkt RdK nauw samen met verschillende overheids NV’s en ministeries om gezamenlijk te komen tot het opzetten van een duurzame waterstofproductieketen op Curaçao.

