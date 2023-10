Kòrsou 15- oktober 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 14 òktober 2023

Thalesha Siliee Alberto ta konektá hit di oro pa Souax laga The Fighting Team den tereno ku

skore di 2 pa 1

Souax AA : 2 kareda 6 hit 1 eror

Picher ganador : Jeannevian Kinburn

Mihó bate : Lyuska van ‘t Kruys 2-1

The Fighting Team AA: 1 kareda 6 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Ruth-shainny Calmera

Mihó bate : Sharon-rose De lanoi 2-2

Arnalda Margaritha ta bolbe registrá un No Hit No Run pa huntu ku Anais Piar nan guia Pichingolo

pa Knock Out Fenix 14 pa 0

Pichingolo AA : 14 kareda 10 hit 0 eror

Picher ganador : Arnalda Margaritha

Mihó bate : Anais Piar 4-4

Fenix AA: 0 kareda 0 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Thyxainely Paredes Helmijr

Mihó bate :

Kampionato ta sigui na Sam Bunting Ballpark

Djadumingu 15 òktober 2023 Sam Bunting Ballpark

12:00 hr Finex Softex A v/s Souax SBT Gil’s Sport A Play-off Game 2

14:00 hr Liberty A v/s Pichingolo Nissan A Play-off Game 2

16:00 hr Finex Softex AA v/s Sta.Rosa Angels Vanddis AA

