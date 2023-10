Seminario: ‘ The Impact of Pregnancy and Infant loss’

Fundashon “Our Angels Journey” ta wak bek ku sumo plaser riba un seminario eksitoso

ku a karga e tema: ‘ The Impact of Pregnancy and Infant loss’.

Farièle van Wilgen i Dominic van Wilgen ku hopi amor a inisiá e proyekto aki, despues ku nan a eksperensia e pèrdida di nan yu Imani. Durante di e último 3 aña, nan a kuminsá un kaminda legal pa rekonosé tur baby ku ta nase sin bida. Den ámbos kaso legal, e mayornan Van Wilgen a logra demostrá e derecho di mayornan, tantu Mama, komo Tata, pa duna nan yu un nòmber di forma ofisial.

Esaki tabata en parti nan motivashon pa funda fundashon “ Our Angels Journey”, ku tin komo meta pa informá i konsientisá. Komo promé aktividat e fundashon a organisá un seminario habrí i grátis, ku a tuma lugá riba e fecha 14 di òktober.

Durante e seminario dos orador a tuma palabra:

Sikólogo sra. Anthony durante e charla a splika ku aunke ku lástimamente pèrdida di embaraso i haña un yu ku ta nasé sin bida ta algu komun rònt mundu, e salú mental di e mayornan ku ta pasa den esaki no ta haña sufisiente atenshon. Mamanan ta sufri mas tantu di ansiedat i depreshon miéntras tantu ku e tatanan ta agitá, iritá i por pèrdè nan mes pa via ku nan ta sinti un pèrdida di kontrol. Tambe sra. Anthony a papia di e efektonan pa e resto di e famia, prinsipalmente e otro yunan.

Di dos orador ku a hiba palabra ta sra. De la Hoz-Andrea (MBA) a para ketu ku ademas di dil ku un doló profundo di pèrdida, tambe mayornan tin ku enfrentá un karga finansiero grandi, ku tur e konsekuensia ku esaki ta trese kuné. Na su turno e konsekuensia aki den su totalidat ta hasi un impakto riba e parti sosioekonómiko di henter e komunidat. Tambe sra. De la Hoz-Andrea a para ketu riba kiko e komunidat, instansianan di salubridat i gobièrnu por hasi pa atendé ku e tópiko aki i hasi pèrdida di embaraso i di baby un karga nashonal.

Lamentablemente pèrdida di embaraso i di baby ta un suseso ku ta sosodé ku frekuensia i fundashon “ Our Angels Journey” ta komprometé pa sigui informá i kontribuí ku konseho tokante e tópiko importante aki, mirando e nesesidat grandi ku ta eksistí.

seminar: ‘Het Effect van Zwangerschaps- en Babyverlies’

Stichting “Our Angels Journey” kijkt met veel genoegen terug op een succesvol seminar met als thema: ‘Het Effect van Zwangerschaps- en Babyverlies’.

Farièle van Wilgen en Dominic van Wilgen zijn met veel liefde dit project gestart nadat ze de pijnlijke ervaring van het verlies van hun dochter Imani hebben meegemaakt. Gedurende de afgelopen 3 jaar zijn ze een juridische weg ingeslagen om erkenning te krijgen voor alle baby’s die levenloos worden geboren. In beide gevallen hebben de ouders Van Wilgen met succes het recht van ouders, zowel moeders als vaders, kunnen aantonen om hun kind een officiële naam te geven.

Dit was deels hun motivatie om de stichting “Our Angels Journey” op te richten, met als doel informeren en bewustwording creëren. Als eerste activiteit heeft de stichting een open en gratis seminar georganiseerd dat plaatsvond op 14 oktober.

Tijdens het seminar hebben twee sprekers het woord genomen:

Psycholoog mevrouw Anthony legde uit dat hoewel het trieste feit van zwangerschapsverlies en het krijgen van een levenloos geboren kind wereldwijd voorkomt, de mentale gezondheid van ouders die hiermee te maken hebben niet genoeg aandacht krijgt. Moeders lijden vaak aan angst en depressie, terwijl vaders zich angstig, geïrriteerd en het gevoel van controleverlies ervaren. Mevrouw Anthony sprak ook over de effecten op de rest van het gezin, vooral de andere kinderen.

De tweede spreker, mevrouw De la Hoz-Andrea (MBA), wees erop dat naast het diepe verdriet van het verlies, ouders ook geconfronteerd worden met aanzienlijke financiële lasten, met alle gevolgen van dien. Deze gevolgen hebben op hun beurt een impact op het sociaaleconomische deel van de hele gemeenschap. Mevrouw De la Hoz-Andrea benadrukte ook wat de gemeenschap, gezondheidsinstanties en de overheid kunnen doen om dit onderwerp aan te pakken en van het verlies van zwangerschap en baby een nationale kwestie te maken.

Helaas komt het verlies van zwangerschap en baby veel voor, en stichting “Our Angels Journey” verbindt zich eraan om blijvend te informeren en bewustwording te creëren over dit belangrijk onderwerp, gezien de grote behoefte die hieraan bestaat.

