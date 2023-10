Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Danki na vision y determinacion Minister di Deporte Endy Croes

STADION GUILLERMO PROSPERO TRINIDAD TA DUNA BON BINI NA E PROME WEGA DI SELECCION

Pabien Aruba cu victoria riba Virgin Island

Den e curason di e bario di Dakota, un stadion cu pa hopi tempo no a haya atencion di mantencion debido, un biaha mas ta yama bon bini na e prome wega di seleccion di Aruba despues di e bunita fase di renobacion y un animo renoba tambe pa sigui uza e facilidad aki pa diferente deporte y pa tur edad di nos deportistanan. E stadion ainda no ta completamente cla pero pronto lo para den tur su splendor atrobe pa brinda miho oportunidadnan pa nos deportistanan y nos pueblo.

Diasabra 14 di October, despues di 7 aña, e seleccion di Aruba por a hunga na Aruba atrobe den e Stadion Guillermo Prospero Trinidad. Desde 2016, seleccionnan di futbol di Aruba no por a hunga weganan di cas oficial di FIFA na Aruba, pa motibo cu e condicionnan di Stadion Guillermo Prospero Trinidad no tabata cumpli cu e standardnan necesario. Gabinete Wever-Croes II, apesar di temponan dificil, a logra e fondo necesario pa haci inversion den Stadion Guillermo Prospero Trinidad y e prome wega di Concacaf Nations League Selecion Masculino di Aruba vs Virgin Island por a tuma luga apesar cu e stadion ainda no a keda cla.

Durante e inauguracion di e prome wega aki cu a tuma luga den Stadion Guillermo Prospero Trinidad, un publico presente hopi anima a laga nan aplausonan resona, recordando nos cu amor pa deporte por transforma no solamente un luga, sino e animo di henter un comunidad. Cu cada wega hunga den e stadion aki, nos ta cultiva e soñonan di nos muchanan, criando un futuro unda forsa, trabou di ekipo, y determinacion ta guia nos pa un miho nacion. Den e arena di deporte, nos ta haya unidad, inspiracion, y e promesa di un futuro mas briyante.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta felicita Aruba cu Stadion Guillermo Prospero Trinidad cu pronto lo wordo completamente renoba y ta gradici Minister di Deporte Endy Croes pa su vision y determinacion pa brinda nos deporte e oportunidad aki. Papien Aruba cu victoria cu un score 3-1 riba Virgin Island poniendo Aruba na cabes di e grupo.

