ADECK ta selebrá Siman Anual di Empresa Chikí i ta enfatisá Papel Importante di Empresanan Chikí den Ekonomia di Kòrsou

Willemstad – Asosiashon di Empresa Chikí (i Mediano) Kòrsou (ADECK) komo parti di su

kompromiso kontinuo pa fomentá kresementu i desaroyo ekonómiko ta kontentu di por

anunsiá konmemorashon i selebrashon di Siman Anual Di Empresa Chikí. E evento, planiá di 16

pa 20 di òktober 2023, ta intenshoná pa rekonosé i honra kontribushonnan impagabel di

empresanan chikí na prosperidat i vitalidat di isla di Korsou.

Empresanan chikí ta forma wesu di lomba di ekonomia di Kórsou, sirbiendo komo motivadónan

krítiko pa inovashon, empleo i desaroyo di komunidat. Siman di Empresa Chikí ta sirbi komo un

plataforma pa pone lus riba resiliensia, kreatividat i spiritu empresarial di doñonan di empresa

chikí i empresarionan kendenan ta hunga un papel esensial den forma panorama ekonómiko di

Kòrsou.

Durante di e selebrashon di un siman largu, ADECK lo tin aktividatnan pa duna rekursonan di

hopi balor i sostené doñonan di empresa chikí. Énfasis di e inisiativanan aki ta pa fomentá

kolaborashon, kompartí kon ta mihó manera pa hasi i duna atenshon na reto i oportunidatnan

úniko pa komunidat di empresanan chikí na Kòrsou.

Sr. Boy Magdalena, presidente di ADECK, ta pone énfasis riba importansia di rekonosementu di

dedikashon i perseveransia di doñonan di empresanan chikí, bisando “empresanan chikí ta alma

di nos ekonomía lokal, moviendo inovashon, empleo i diversifíkashon ekonómiko. ADECK ta

keda komprometé pa duna rekursonan nesesario i defensor pa empoderá empresanan chikí i

empresarionan pa prosperá i kontribuí na kresementu sostenibel di Kòrsou.”

ADECK ta yama bon biní na partisipashon i envolvimentu di tur konserní, inkluyendo agensianan

gubernamental, empresanan lokal, empresarionan i miembronan di komunidat, pa partisipá

den selebrashon i rekonosementu di e papel esensial ku empresanan chikí ta hunga den

desaroyo kontinuo i prosperidat di Kòrsou.

Tokante di ADECK:

Asosiashon pa Desaroyo di Koperashon Ekonómiko na Kòrsou (ADECK) ta un organisashon den

liderasgo dediká na fomentá kresementu ekonómiko, emprendementu i desaroyo sostenibel na

Kòrsou.

ADECK ta ofresé un plataforma pa kolaborashon, pa defendé i pa mobilisá rekurso pa sostené

avanse i éksito di negoshinan na Kòrsou

ADECK viert de jaarlijkse Kleine Ondernemersweek en benadrukt de vitale rol van kleine

bedrijven in de economie van Curaçao

Willemstad – Als onderdeel van haar voortdurende inzet voor het bevorderen van economische

groei en ontwikkeling, is de Asosiashon di Empresa Chiki (i Mediano) Kòrsou (ADECK) verheugd

de herdenking en viering van de jaarlijkse Kleine Ondernemersweek aan te kondigen. Dit

evenement, gepland om plaats te vinden van 16 tot 20 oktober 2023, heeft als doel de

onschatbare bijdragen van kleine bedrijven aan de welvaart en levendigheid van het eiland

Curaçao te erkennen en te eren.

Kleine bedrijven vormen de ruggengraat van de economie van Curaçao en zijn essentiële

drijfveren voor innovatie, werkgelegenheid en gemeenschapsontwikkeling. De Kleine

Ondernemersweek dient als een platform om de veerkracht, creativiteit en ondernemersgeest

van kleine ondernemers en bedrijfseigenaren te benadrukken, die een cruciale rol spelen bij het

vormgeven van het economische landschap van Curaçao.

Gedurende de week van viering zal ADECK activiteiten organiseren om waardevolle middelen en

ondersteuning te bieden aan kleine bedrijfseigenaren. Deze initiatieven zullen zich richten op

het bevorderen van samenwerking, het delen van beste praktijken, en het aanpakken van de

uitdagingen en kansen die uniek zijn voor de gemeenschap van kleine bedrijven in Curaçao.

De heer Boy Magdalena, de voorzitter van ADECK, benadrukte het belang van het erkennen van

de toewijding en doorzettingsvermogen van kleine bedrijfseigenaren en zei: “Kleine bedrijven

vormen het levensbloed van onze lokale economie, ze stimuleren innovatie, werkgelegenheid,

en economische diversificatie. ADECK blijft zich inzetten om de nodige middelen en

belangenbehartiging te bieden om kleine bedrijven en ondernemers in staat te stellen te

gedijen en bij te dragen aan de duurzame groei van Curaçao.

ADECK Celebrates the Annual Small Business Week and Highlights the Vital Role of Small Businesses in

Curaçao’s Economy

Willemstad – As part of its ongoing commitment to fostering economic growth and development, the

Asosiashon di Empresa Chiki (i Mediano) Kòrsou (ADECK) is pleased to announce the commemoration

and celebration of the Annual Small Business Week. This event, scheduled to take place from 16 to 20

October 2023, aims to recognize and honor the invaluable contributions of small businesses to the

prosperity and vibrancy of the island of Curaçao.

Small businesses form the backbone of Curaçao’s economy, serving as critical drivers of innovation,

employment, and community development. The Small Business Week serves as a platform to highlight

the resilience, creativity, and entrepreneurial spirit of small business owners and entrepreneurs who play

a pivotal role in shaping the economic landscape of Curaçao

Throughout the week-long celebration, ADECK will host activities to provide valuable resources and

support to small business owners. These initiatives will focus on fostering collaboration, sharing best

practices, and addressing the challenges and opportunities unique to the small business community in

Curaçao.

Mr. Boy Magdalena, the President of ADECK, emphasized the importance of acknowledging the

dedication and perseverance of small business owners, stating, “Small businesses are the lifeblood of our

local economy, driving innovation, employment, and economic diversification. ADECK remains committed

to providing the necessary resources and advocacy to empower small businesses and entrepreneurs to

thrive and contribute to the sustainable growth of Curaçao.”

ADECK welcomes the participation and engagement of all stakeholders, including government agencies,

local businesses, entrepreneurs, and community members, to join in the celebration and recognition of

the vital role played by small businesses in the ongoing development and prosperity of Curaçao.

