Pa parlamentario pa frakshon di MFK Ramón Yung Interes di 5.1% pa fiansa Covid ku finnan “humanitario” ta inaseptabel

WILLEMSTAD,- Ku gran asombro i hopi desapuntá, miembro di Parlamento pa frakshon di MFK, Ramón Yung a tuma nota dje resiente desishon di gobièrnu ulandes, pa refinansiá e fiansanan durante Corona, kontra un interes di 5.1% E desishon sigur ta kousa pregunta, esta si esaki ta na bienestar di Kòrsou. E desishon ta mustra di ta bai kontra bienestar di Kòrsou, manera indiká den e karta ku gobièrnu a manda pa sekretario di estado sra. Van Huffelen dia 10 di òktober último.

Den un karta dirigí na sekretario di estado sra. Van Huffelen dia 13 di òktober ultimo, parlamentario Yung ta mustra ku miembronan dje tim negoshadó di Kòrsou dia 18 di yüli ultimo a indiká na ámtenarnan ulandes ku e kondishonnan ku Ulanda a fiha riba e posibel fiansa pa Ennia ta fuera di proporshon. Dia 23 di yüli dje aña aki, gobièrnu di Kòrsou mes a haña su mes obligá di manda un karta i hasi un yamada na gobièrnu ulandes pa yega na un solushon mas aseptabel. Intento pa yega na otro alternativa, tur tabata envano. Ademas, a mara refinanshamentu dje fiansanan durante Corona na un solushon pa e kuestion di Ennia promé ku dia 10 di òktober 2023.

E forma di proseder aki ta hiba komunidat di Kòrsou bèk na e periodo di negosashon entre gobièrnu di Kòrsou i e sekretario di estado saliente, sr. Knops, kende tambe tabata pone preshon pa aseptashon dje lei di konsenso COHO, apesar ku tantu Raad van State komo Raad van Advies Kòrsou a duna un konseho negativo riba esaki. Parlamentario Ramón Yung komokiera tin komprenshon ku gobièrnu ulandes a fiha kondishonnan na refinanshamentu dje fiansanan di Corona, debí na inkumplimentu dje gobièrnunan anterior, pero e situashon aki sigur ta lanta pregunta relashoná ku outonomia dje paísnan.

Durante pandemia tabata nesesario pa Kòrsou siendo parti di Reino ulandes, pidi sosten finansiero pa por a superá e konsekuenshanan dje pandemia. Ulanda a duna Kòrsou sosten finansiero, pero parlamentario Yung, hamas por a maginá su mes ku Ulanda lo a imponé tarifanan di interes haltu pa Kòrsou, siendo ku tabata trata di fiansanan ku finnan humanitario. Esaki sinseramente ta kontrali na un pensamentu pa yuda, aliviá i sostené esnan ku ya ta den un situashon difísil.

Den e karta ku sekretario di estado van Huffelen a manda pa Tweede Kamer dia 4 di aprel 2022, e mes a enfatisá ku e paisnan tin un ekonomia chikí i vulnerabel, kual durante e pandemia a bira muchu mas visibel. Sekretario di estado van Huffelen den su karta mas aleu a ekspresá su preokupashon riba e situashon di pobresa i a enfatisá riba e importansia pa perspektiva dje siudadanonan ta pará sentral. Tambe el a hasi un yamada pa a base di igualdat i resiprosidat, ku atenshon riba e relashon estatal, e desafíonan i posibilidatnan. Sekretario di estado van Huffellen a bisa ku por logra resultadonan konkreto pa siudadanonan dje pais, dor di traha di forma muchu mas estrecho i resposnabilidatnan mutuo.

P’esei mes un fiansa di 660 mion euro pa por a logra un “doorstart” di Ennia lo tabatin konsekuensianan serio ku lo a hasi Kòrsou finansiero-ekonómikamente i sosialmente, muchu mas vulnerabel. Cft na sigur tres okashon a atbertí pa NO tuma un fiansa di tal embergadura pa Ennia, pasó esaki sigur lo a bai hustamente kontra e deseonan ekspresá pa e sekretario di estado

van Huffelen, esta pa mehorá bida dje siudadanonan dje paisnan outónomo konsiderabelmente i hasi esaki mas duradero.

Resiéntemente pueblo di Kòrsou a apresiá momento ku sekretario di estado van Huffelen na nòmber di Rei i gobièrnu ulandes a pidi despensa pa e forma kruel ku a pone un fin na bida di Tula durante su lucha pa eliminashon di sklabitut. Sinembargo, ta parse ku tur e palabranan noble aki ta pèrdè nan balor ku anunsio dje “solushon” pa e situashon di Ennia, pasó e ta mustra mas den direkshon di sklabitut moderno i un politika di dividí i reina, ku sigur no ta na bienestar dje siudadanonan di e paísnan outónomo.

P’e motibu aki parlamentario Ramón Yung ta hasi un yamada na sekretario di estado van Huffelen i su tim, pa huntu ku e tim negoshadó di Kòrsou, yega na un solushon hustu i konstruktivo ku ta kuadra denter dje interesnan di Kòrsou i ku realmente ta duna kontenido na ekspreshonnan hasí pa e sekretario di estado sra. Van Huffelen anteriormente.

Danki pa dediká atenshon na e komunikado aki den bo prestigioso medio di komunikashon

Atentamente,

Ramón Yung

Parlamentario pa frakshon di MFK

Kòrsou, 15 di òktober 2023

Parlementslid MFK, Ramon Yung: Rente 5.1% herfinanciering “humanitaire” Corona-lening niet acceptabel

WILLEMSTAD,– Met grote verbazing en diepe teleurstelling heeft Parlementslid van MFK, Ramon Yung, kennis genomen van de recente beslissing van de Nederlandse regering om de Corona-leningen aan Curaçao te herfinancieren tegen een rentetarief van 5.1%. Deze beslissing roept vragen op over de belangen van Curaçao en lijkt in strijd te zijn met de intenties zoals geuit in de brief van de regering van Curaçao van 10 oktober jongstleden.

Vertegenwoordigers van Curaçao hebben op 18 juli jl. Nederlandse ambtenaren gewezen op de onredelijke voorwaarden die werden gesteld met betrekking tot de Ennia-lening. Op 23 juli jongstleden zag de regering van Curaçao zich gedwongen om schriftelijk een beroep te doen op de Nederlandse regering om een redelijkere oplossing te zoeken. Ondanks verschillende pogingen om alternatieve oplossingen te bespreken, zijn deze tot op heden zonder succes gebleven. De herfinanciering van de Corona-leningen is bovendien gekoppeld aan een oplossing voor de Ennia-kwestie vóór 10 oktober 2023.

Deze gang van zaken doet denken aan de onderhandelingen tussen de regering van Curaçao en de voormalige staatssecretaris, de heer Knops, waarbij druk werd uitgeoefend om de Rijkswet COHO te aanvaarden, ondanks een afwijzend advies van zowel de Raad van State als de Raad van Advies van Curaçao. Hoewel begrijpelijk is dat de Nederlandse regering, mede als gevolg van eerdere regeringen van Curaçao, voorwaarden heeft gesteld aan de herfinanciering van de Corona-leningen, roept deze situatie vragen op met betrekking tot de autonomie van de eilanden.

Tijdens de Covid-19-pandemie is gebleken dat Curaçao, als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, financiële steun nodig had om de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden. Nederland heeft financiële hulp geboden, maar Yung had niet verwacht dat Nederland aanzienlijke rentetarieven zou opleggen aan Curaçao voor leningen van humanitaire aard. Dit lijkt tegenstrijdig met het idee van het verlichten van leed en het ondersteunen van degenen die het al moeilijk hebben.

In de brief van Staatssecretaris van Huffelen aan de Tweede Kamer van 4 april 2022 benadrukte zij zelf de kwetsbaarheid van de kleinschalige en vaak eenzijdige economieën van de autonome landen, die door de coronapandemie nog duidelijker aan het licht is gekomen. De staatssecretaris sprak bezorgdheid uit over armoede en bestaanszekerheid en benadrukte het belang van het centraal stellen van het perspectief van de inwoners. Tevens riep zij op tot samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, met aandacht voor staatkundige verhoudingen en lokale uitdagingen en kansen. De Staatssecretaris verklaarde dat concrete resultaten voor de inwoners alleen bereikt kunnen worden door nauwere samenwerking en wederzijdse verantwoordelijkheden.

Desalniettemin lijkt een lening van 660 miljoen euro voor een doorstart van Ennia aanzienlijke potentiële gevolgen te hebben voor Curaçao en het land financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk uiterst kwetsbaar te maken. Het College financieel toezicht (Cft) heeft herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het aangaan van deze Ennia-lening, wat lijkt in te gaan tegen de wens van Staatssecretaris van Huffelen om de sociaal-economische situatie van de inwoners van de autonome landen merkbaar en duurzaam te verbeteren.

Recente excuses namens Zijne Majesteit de Koning en de regering van Nederland voor de wijze waarop Tula zijn leven verloor in zijn strijd tegen slavernij werden geapprecieerd. Toch lijken deze nobele woorden hun waarde te verliezen door aangekondigde “oplossingen” die slechts verdeeldheid lijken te zaaien en niet in het belang zijn van de bewoners van de autonome landen.

Yung verzoekt de betrokken partijen om deze kwestie serieus te overwegen en te streven naar een eerlijke en constructieve oplossing die in lijn is met de belangen van Curaçao en de geuite intenties in eerdere communicatie. Yung kijkt thans uit naar verdere dialoog en inspanningen om de belangen van alle betrokkenen te dienen.

