REUNION DI KOMISHON SENTRAL:

REANUDASHON di e reunion di Komishon Sentral di Parlamento di Kòrsou di skòrs riba Djabièrnè, 29 di Sèptèmber, 2023, pa 09:00 or di mèrdia, awor lo wòrdu reanudá i trata riba, Djamars, 17 di Òktober, 2023, pa 09:00 or A.M.

Nos ta reanudá e reunion pa 10:00 or A.M.

Tópiko:

“Deliberashon ku Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte i direktiva di Federashon Deporte i Olímpiko Kòrsou (F.D.O.K.), enkuanto desaroyonan en konekshon ku F.D.O.K.”.

Lokashon pa reuní:

Sala di Reunion di Parlamento.

Wilhelminaplein 4.

https://channel.royalcast.com/curacao/#!/statenvancuracao/20231017_2?fbclid=IwAR1eg1TXDMnZTvY5W_uzgDWn_XpNRXxmZO7cMBa_4JWIytmMSPjY2Efggn4

