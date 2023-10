Curacao resientemente (7-10-2023) a partisipá na un kompetensia international di Taekwondo ku a tuma lugá na Aruba. Na e kompetensia aki titulá Best of the Best Truescore 2023, a partisipá Curaçao, Aruba, USA i Sürnam. Na e kompetensia aki ta e atletanan ku ta di rènking 1 i 2 den nan kategoria so por a kompetí. Tabata un kompetensia di hopi nivel.

Den e biahe deportivo ku éksito aki e skol di Taekwondo Olympia Taekwando Association, a partisipá ku 7 Taekwondista. E atleta nan aki a sa di hasi un hopi bon trabou. Tur e atleta nan a kompetí den 2 pul I tambe tin di nan ku a haña personal challenge. Thaveon Donker a sa di kue best Fighter den e kategoria junior. E logro nan ta Na’im Stroop 1 oro 1 plata, Raydion Carolina 2 oro, Quishon Donker 1 oro, Thaveon Donker 2 oro I 2 plata, Zena Maduro 1 plata, Quinlan Merselina 2 plata i Divyesha Lakker Felicia 1 plata.

OTA kier a yama un danki spesial tambe na nos trainer nan ku ta Gilson Lourens i Ellon Donker. Keda pendiente pa e kompetensia internashonal di Taekwondo mas grandi di Curaçao ku TK5 Curacao.

