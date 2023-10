OM TA PARA KETU NA KONTRABANDA DI HENDE

E siman aki ta e siman kontra di Trafikashon di Hende i Ministerio Públiko Kòrsou ta pidi atenshon pa esaki i ta duna informashon tokante di kontrabanda di hende.

Kiko ta kontrabanda di hende?

Kontrabanda di hende ta guia òf transportá hende di un manera ilegal pa un otro pais òf di un otro manera yuda pa duna entrada na, tránsito pa òf salida di un pais via di laman òf ku avion. Duna alohamentu na estranheronan ilegal tambe ta kai bou di kontrabanda di hende. (reglá de artíkulo 2:154 Kódigo Penal).

Riba nos islanan, kontrabanda di hende ta un tópiko ku kada bes ta bini bek pa motibu imigrashon ilegal, biahenan frakasá ku a resultá den morto i trafikashon di hende. Hopi biaha migrantenan ta buska alivio serka kontrabandistanan di hende ku ta organisá e biahe planeá bou di sirkunstansianan hopi peligroso.

Banda di esaki, migrantenan por bira víktima di robo, estafa, ekstorshon i/òf eksplotashon. Huntu ku hende, tambe por pasa kontrabanda di otro artíkulo ku tin retonan grandi ku ne den nos sistema di mantenshon di lei manera droga, arma i/òf animalnan.

Mirando e karakter debilitante di e fenómeno di kontrabanda di hende, e riesgo ku hende por hoga i e sirkunstansia ku hopi biaha ta keda siguí dor di trafikashon di hende, kontrabanda di hende ta un prioridat den búskeda i persekushon.

Kon bo por mira ku un persona ta víktima di kontrabanda di hende?

Lamentablemente no ta fásil pa detektá esaki na un hende. Fuera di esei, estado ta víktima di kontrabanda di hende. Kontrabanda di hende ta un delitu kontra di e outoridat públiko di un pais pa motibu ku e personanan en kuestion ta krusa legislashon di migrashon. Tin diferensianan grandi entre trafikashon di hende i kontrabanda di hende.

Trafikashon di hende ta un delitu kontra humanidat, libertat personal di e persona ta krusa integridat personal di e individuo. Kontrabanda di hende semper ta pasa frontera: personanan ku ta krusa frontera bai un otro pais. Den e kaso di trafikashon di hende no ta nesesario pa krusa frontera: víktimanan por ta residente tambe. Ora di kontrabanda di hende, e relashon entre migrante i e kontrabandista na kuminsamentu ta boluntario. Ora di trafikashon di hende ta trata di un relashon inboluntario. Ora di kontrabanda di hende e organisadó ta yuda esnan ku ke krusa frontera: inisiativa ta serka e migrante. Ora di trafikashon di hende ta trata di preshon di un dunadó di trabou òf un komersiante: inisiativa ta serka e

malechor. Ora ta trata di kontrabanda di e hende, e persona tin e libertat pa disidí esaki i ora di trafikashon di hende e víktima no tin e eskoho òf no por tuma su mes desishon.

Kiko Ministerio Públiko ta hasi kontra di kontrabanda di hende?

E tarea di mas importante di Ministerio Públiko ta persiguí personanan ku kometé echonan kastigabel den kuadro di kontrabanda di hende. Kada ken ku di un manera of otro tabata envolví den organisashon pa trese hende di un manera ilegal pa Kòrsou, lo keda persiguí pa kontrabanda di hende. Ministerio Públiko

tin fiskalnan spesialisá i un tim ku ta enfoká riba trafikashon i kontrabanda di hende. Di e manera aki, Ministerio Públiko ke reforsá e bataya kontra di e tipo di kriminalidat aki. Banda di tratamentu di kasonan penal, tambe riba nivel di maneho Ministerio Públiko ta traha pa kombatí trafikashon i kontrabanda di hende. Nan ta kontribuí na kampañanan di konsientisashon di e Taskforce Trafikashon di hende i tambe

di Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC).

Si bo ta rekonosé siñalnan òf bo ta sospechá ku un persona ta víktima di kontrabanda di hende, mèldu esaki! Den kaso di emergensia yama polis na 911 òf por yama 108 e liña di tep anónimo di polis

OM STAAT STIL BIJ MENSENSMOKKEL

Deze week is de week tegen Mensenhandel en het Openbaar Ministerie van Curaçao vraagt hier aandacht voor door voorlichting te geven over mensensmokkel.

Wat is mensensmokkel?

Mensensmokkel is het illegaal begeleiden of vervoeren van personen naar een ander land of op andere wijze behulpzaam zijn bij het verschaffen van toegang tot, doorreis door dan wel vertrek uit een land over zee of in de lucht. Ook het verschaffen van verblijf aan illegale vreemdelingen valt onder mensensmokkel (geregeld in artikel 2:154 van het Wetboek van Strafrecht).

Mensensmokkel is voor onze (ei)landen een steeds terugkerend onderwerp door illegale immigratie, mislukte reizen met de dood als gevolg en mensenhandel. Vaak zoeken migranten hun soelaas bij mensensmokkelaars die de voorgenomen reis onder levensgevaarlijke omstandigheden organiseren.

Daarbij komt het voor dat de migranten slachtoffers kunnen worden van beroving, oplichting, afpersing en/of uitbuiting. Naast personen kunnen goederen gesmokkeld worden die grote uitdagingen met zich brengen voor onze rechtshandhaving, zoals drug, wapens en/of dieren.

Gelet op het ondermijnend karakter van het fenomeen mensensmokkel, de risico’s op verdrinking en de omstandigheid dat mensensmokkel vaak wordt opgevolgd door mensenhandel, heeft mensensmokkel prioriteit in de opsporing en vervolging.

Hoe kun je zien of iemand slachtoffer is van mensensmokkel?

Helaas is dat niet makkelijk te zien aan een persoon. Bovendien is de staat hét slachtoffer van mensensmokkel. Mensensmokkel is een misdrijf tegen het openbaar gezag van een land want de betrokkenen doorkruisen de migratiewetgeving. Er zijn grote verschillen tussen mensenhandel en mensensmokkel.

Mensenhandel is een misdrijf tegen de menselijkheid, de persoonlijke vrijheid van personen en doorkruist de persoonlijke integriteit van een individu. Mensensmokkel is altijd grensoverschrijdend: personen steken een grens over naar een ander land. Bij mensenhandel hoeft er geen sprake te zijn van een grensoversteek: de slachtoffers kunnen ook ingezetenen zijn. Bij mensensmokkel is de relatie tussen de migranten en smokkelaar in het begin vrijwillig. Bij mensenhandel is er sprake van een onvrijwillige

relatie. Bij mensensmokkel is een organisator behulpzaam aan degenen die de grens willen oversteken: het initiatief ligt bij de migrant. Bij mensenhandel is er sprake van dwang vanuit een werkgever of handelaar: het initiatief ligt bij dader. Bij mensensmokkel heeft de migrant beslisvrijheid om gesmokkeld

te worden en bij mensenhandel is er geen keuzevrijheid en ook geen bewegingsvrijheid voor het slachtoffer.

Wat doet het Openbaar Ministerie (OM) tegen mensensmokkel?

De belangrijkste taak van het OM is het vervolgen van mensen die strafbare feiten plegen op het gebied van mensensmokkel. Een ieder die op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de organisatie van het overbrengen van een persoon naar Curacao wordt vervolgd voor mensensmokkel. Het OM heeft officieren van justitie en een team dat zich richt op mensenhandel en mensensmokkel. Het OM wil op deze manier de strijd tegen deze vormen van criminaliteit versterken. Naast het behandelen van strafzaken, werkt het OM ook op beleidsniveau aan de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel.

Ze dragen bij aan bewustwordingscampagnes van de Taskforce Mensenhandel en het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (ACOC).

Als je vermoedt dat iemand betrokken is bij mensensmokkel meld dit dan! Bel in geval van nood de politie via 911, of bel de anonieme tip lijn van de politie op 108

