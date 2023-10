Firmamentu akuerdo entre ROC Mondriaan, schoolbestuur D.O.S. i R.K.C.S. i Universidat di Kòrsou

den kuadro di e ‘leerhotel’ Parasasa Hotel Curaçao…

Willemstad – 19 di òktober 2023 – Dia 19 di òktober a tuma lugá seremonia di firmamentu di un akuerdo di kolaborashon entre ROC Mondriaan, Schoolbestuur Dienst Openbare Scholen (D.O.S.) i Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (R.K.C.S.) i Universidat di Kòrsou Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC). Meta di e akuerdo ta pa formalisá e trahamentu huntu den kuadro di e leerhotel Parasasa Hotel Curaçao. E balornan prinsipal di e akuerdo ku a keda firmá ta; kolaborashon, kompromiso, responsabilidat i transparensia. E seremonia di firmamentu a konta ku presensia di Minister di Enseñansa, sr. Sithree van Heydoorn i Minister Ruthmilda Larmonie – Cecilia den representashon di Minister enkargá ku desaroyo ekonómiko. Durante di e seremonia esnan presente a haña e oportunidat pa wak e promé kamber modelo kual a duna un bista di kiko por spera asina ku e leerhotel, Parasasa Hotel Curaçao habri su portanan pa risibí su promé huéspetnan den e promé kuartal di 2024.

Den e leerhotel, studiantenan ta sigui lès práktiko enfoká riba materianan relashoná ku maneho den e industria di hospitalidat i turismo. E leerhotel ta bini di e fundashon Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre (CHTTC) kual ta un kolaborashon entre Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB), Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) i ROC Mondriaan na Den Haag. Alabes tin estrecho kolaborashon ku e institushonnan edukashonal Maris Stella SBO, Nilda Pinto SBO i Universidat di Kòrsou Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC) i ku gobièrnu i sektor empresarial.

For di prinsipio di e aña eskolar aki e studiantenan di Nilda Pinto SBO i Maris Stella SBO ta siguiendo lès na e leerhotel. Parti mainta nan ta haña diferente materia dirigí riba e kompetensianan ku ta keda rekerí den e industria di turismo i hospitalidat. Parti mèrdia nan ta bishitá diferente organisashon den e industria di turismo i hospitalidat pa asina opservá i eksperensiá di aserka kon e trabou ta bai den praktiká. E leerhotel su meta final ta pa duna un kontribushon na mas i mihó personal bon entrená i kapasitá pa subi e merkado laboral di industria di hospitalidat i turismo.

Overeenkomst tussen ROC Mondriaan, schoolbesturen D.O.S. en R.K.C.S. en Universiteit van Curaçao

in het kader van het leerhotel Parasasa Hotel Curaçao…

Willemstad – 19 oktober 2023 – Op 19 oktober vond een ceremonie plaats voor het formaliseren en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Mondriaan, de schoolbesturen Dienst Openbare Scholen (D.O.S.) en Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (R.K.C.S.), en de Universiteit van Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC). Het doel van de overeenkomst is het formaliseren van de samenwerking in het kader van het leerhotel, Parasasa Hotel Curaçao. De belangrijkste waarden van de overeenkomst die is ondertekend zijn: samenwerking, toewijding, verantwoordelijkheid en transparantie. De ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door de Minister van Onderwijs, de heer Sithree van Heydoorn, Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia in vertegenwoordiging van de Minister van Economische Ontwikkeling en verschillende partners uit de publieke en private sector. Tijdens de ceremonie kreeg iedereen de kans om een proefkamer te bekijken, wat een glimp gaf van wat verwacht kan worden zodra het leerhotel, Parasasa Hotel Curaçao, in het eerste kwartaal van 2024 zijn deuren opent voor gasten.

In het leerhotel krijgen studenten praktijklessen gericht op onderwerpen gerelateerd aan management in de horeca- en toerisme-industrie. Het leerhotel is onderdeel van de stichting Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre (CHTTC), een samenwerking tussen het Curaçao Tourist Board (CTB), de Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) en ROC Mondriaan in Den Haag. Verder wordt er nauw samengewerkt met de onderwijsinstellingen Maris Stella SBO, Nilda Pinto SBO en de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC) en met de overheid en het bedrijfsleven.

Vanaf het begin van dit schooljaar volgen de studenten van Nilda Pinto SBO en Maris Stella SBO lessen in het leerhotel. In de ochtend hebben ze verschillende lessen die gericht zijn op de competenties die nodig zijn in de toerisme- en horecabranche. In de middag bezoeken ze verschillende organisaties in de toerisme- en horeca-industrie om van dichtbij te zien en te ervaren hoe het werk in de praktijk wordt gedaan. Het leerhotel heeft als uiteindelijk doel om een bijdrage te leveren aan meer en beter opgeleid personeel die gekwalificeerd is om de arbeidsmarkt van de horeca- en toerisme-industrie te betreden.

Agreement between ROC Mondriaan, the school boards of D.O.S. and R.K.C.S. and the University of Curaçao

related to the learning hotel Parasasa Hotel Curaçao…

Willemstad –October 19, 2023 – On October 19, a ceremony took place to formalize and sign a collaboration agreement between ROC Mondriaan, the school boards of Dienst Openbare Scholen (D.O.S.) and Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (R.K.C.S.), and the University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC). The goal of the agreement is to formalize the working collaboration within the framework of the learning hotel, Parasasa Hotel Curaçao. The main values of the signed agreement are: collaboration, commitment, responsibility, and transparency. The signing ceremony was attended by the Minister of Education, Mr. Sithree van Heydoorn, Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia in representation of the Minister of Economic Development and several public and private sector partners. During the ceremony, everyone had the opportunity to view a sample room, providing a glimpse of what can be expected as soon as the learning hotel, Parasasa Hotel Curaçao opens its doors for guests in the first quarter of 2024.

In the learning hotel, students get practical lessons focused on topics related to management in the hospitality and tourism industry. The learning hotel is part of the foundation called Curaçao Hospitality and Tourism Training Centre (CHTTC), which is a collaboration between the Curaçao Tourist Board (CTB), the Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA), and ROC Mondriaan in The Hague. There is furthermore a close collaboration with the educational institutions Maris Stella SBO, Nilda Pinto SBO and the University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC) and with the government and private sector partners.

From the beginning of this school year, the students of Nilda Pinto SBO and Maris Stella SBO have been attending classes at the learning hotel. In the morning, they have different classes focused on the competencies required in the tourism and hospitality industry. In the afternoon, they visit different organizations in the tourism and hospitality industry to observe and experience up close how the work is done in practice. The ultimate goal of the learning hotel is to contribute to a larger and better-trained workforce that is equipped and qualified to enter the labor market in the hospitality and tourism industry.

