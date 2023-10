OM eist celstraf in grote e-commercefraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt drie mannen in de regio Rotterdam van belastingfraude. In de periode van 2017-2018 is er voor 16 miljoen euro aan invoer-btw ontdoken door import van 60 miljoen euro aan Chinese Amazon artikelen. Het OM eist voor alle drie de verdachten 15 maanden celstraf.

Amazon, Ebay en Alibaba

Volgens het OM hebben de verdachten een eigendomsoverdracht van goederen voorgewend om gebruik te kunnen maken van de verleggingsregeling. De invoer-btw die drukt op de talloze individuele Chinese verkopers is daarbij op onrechtmatige wijze verplaatst naar drie entiteiten in Polen en Hongarije terwijl uiteindelijk nergens in de EU btw is afgedragen. Zo kon een golf aan consumentenartikelen de Europese markt bereiken zonder dat daarover invoer-btw is betaald. Naast belastingschade schaadt dat ook Europese ondernemers die het in de prijsslag met Chinese verkopers afleggen. Door ontduiking van invoer-btw kunnen de Chinese verkopers veel lagere prijzen aanbieden aan de online winkelende Europese consument via platformen zoals Amazon, Ebay en Alibaba. Dankzij de Douane en de FIOD is dit onderzoek aan het licht gekomen.

Commercie boven compliance

“De verdachten hebben er bewust voor gekozen aangiftes in te dienen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Maar waarom? Om de Chinese kip met de gouden Amazon-eieren als klant te binden en te behagen? Commercie boven compliance is de moraal van dit verhaal. En dat levert strafbare feiten op waar de verdachten aansprakelijk voor zijn”, aldus de officier van justitie. Het OM eist daarom voor alle drie de verdachten 15 maanden celstraf. De verdachten, die menen naar eer en geweten gehandeld te hebben, hebben zich verdedigd tegen de aanklacht.

De rechtbank doet op 8 november of daarna uitspraak.

