No tin ningún motibu pa persiguí Suzy Römer.

Según OM no tabatin niun intenshon kriminal i no a benefisiá niun kompania of fundashon!

Despues ku algun polítiko ku e meta pa kibra Suzy Römer a hiba un kampaña insistente i fuerte pa varios aña pa daña nomber di Suzy Römer i ku e meta polítiko a hasi alrededor di 15 keho kontra di su persona na Landsrecherche, e último aki bou di enkargo di Ministerio Publiko a investigá e kehonan pa kasí 3 aña. Miniserio Publiko no por a yega na otro konklushon ku no tin ningún motibu pa persiguí Suzy Römer.

Pa klaridat Partido Inovashon Nashonal (PIN) ta informá ku riba su ‘deklarashon komo kandidato pa bira minister’, Suzy a yena sigur un 10 persona hurídiko den kua e tabata aktivo anteriormente di kua e gran mayoría tabata fundashonnan den kua e tabata fungi komo boluntario, pues sin niun klase di pago. Na momento di bira minister mayoría di e entidatnan no tabata aktivo i/of Suzy no tabata aktivo den niun di nan.

Formador di e tempu ei por a haña un bon bista riba e aktividatnan ku Suzy Römer tabata tuma parti den dje i no tabatin ni un remarke ku Suzy mester a tene kuenta ku ne.

A resultá den e investigashon intenso di landsrecherce ku Suzy Römer a lubidá di menshoná un (1) fundashon ku yama ‘Julius Leeft’ di John Leerdam ku tabata trese obranan teatral Kòrsou, i den kua ela partisipá den e direktiva sin niun klase di pago of interés personal. E fundashon aki ya no tabata aktivo mas pa años ora Suzy a bira minister.

Ademas landsrecherche a bai bèk den tempu te 2015 ora Suzy a bira minister di VVRP, pa konstatá ku un kompania di kua Suzy Römer a traspasá su akshonanan for di 2013, pues promé ku ela bira minister na 2015, i ku ta registrá pa medio di un notario, ku e dirigentenan di e kompania – pues no Suzy- a ometé di skrap su nomber na Kamara di Komersio te algún luna después ku ela bira minister di VVRP na 2015. Pa PIN ta inkreibel ku riba un deklarashon pa bira minister di 2017 lo mester menshoná un kompania ku e persona a sali for di dje prom’e ku e bira minister i ku e direktiva a saka su nomber for registro di Kamara di Komersio na 2015!

Tambe via media por konstatá ku tin hende ku no kier kompronde ku ora registrá un hecho ta registra fecha ku e hecho tuma lugá, i ta firma e día ku bo registra. E dos dianan aki no nesesariamente te meskos. Si bo registrá un yu ku a nasé día 14, bo ta registrá ku e yu nasé día 14 anto e día di “op” e yu ta 15. Den e kuadro aki ta bon pa suprayá ku Suzy no tabatin niun otro funshon banda di su funshon komo minister. Un konklushon ironeo ku algun ta pretendé di saka for di e komunikado di Ministerio Publiko.

Kemen kiko a sobra di e avalancha di akusashonnan ku prinsipalmente kontrinkantenan polítiko a bin ta entregá for di 2017 te ku 2020 kontra di Suzy Römer?

Ku e la lubida di meldu un (1) fundashon ku tabata trese obranan teatral pa pueblo i ku ya tabata inaktivo pa algún aña kaba i for di kua e no a gana ni un sèn pretu. Ku na 2017 e no a meldu un kompania for di kua e la sali kuater aña promé, esta na 2013, lokual ta registrá pa notario, i for di kua na 2015 e kompania a saka su nòmber for di e registro. Ken lo a meldu esei realistikamente mirá? Ku Ministerio Públiko mes ta konstatá den un karta dirigí na Suzy Römer ku no tabatin niun intenshon kriminal i ademas no a benifisiá niun kompania of fundashon ku Suzy Römer a partisipá den dje.

Ta p’esei ta hopi di lamentá ku netamente e argumento aki, ku ta esun mas prinsipal i ku ta pretu riba blanku den e karta di Ministerio Publiko no a keda ripití den e komunikado di prensa di Ministerio Publiko.

