OM eist celstraffen tot 9 jaar in hoger beroep ‘martelcontainer’ Wouwse Plantage

In de zomer van 2020 werden in een loods in Wouwse Plantage zeven zeecontainers ontdekt die bij elkaar een cellencomplex vormden. Zes containers waren ingericht om mensen op te sluiten. Ze waren van binnen geïsoleerd en voorzien van handboeien en een chemisch toilet. De zevende zeecontainer staat inmiddels bekend als ‘martelcontainer’, hoewel deze door verdachten ‘de behandelkamer’ werd genoemd. In die container stond een geprepareerde behandelstoel, compleet met boeien, riemen en banden om armen, benen en hoofd vast te binden. In hoger beroep eist het OM gevangenisstraffen tot 9 jaar tegen de acht leden van de criminele bende die verantwoordelijk was voor de containers.

Omdat de hoofdverdachte in een andere zaak is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf heeft de advocaat-generaal in deze zaak vandaag 33 maanden gevangenisstraf geëist tegen hem. Dat is de maximale straf die hij nog opgelegd kan krijgen. Een andere verdachte, volgens het OM de rechterhand van de hoofdverdachte, kreeg eerder in een andere zaak 8 jaar gevangenisstraf opgelegd. Tegen hem is daarom in deze zaak nog eens 8 jaar gevangenisstraf geëist, dat is ook in dit geval de maximale straf die hem nog opgelegd kan worden.

Tegen de overige zes verdachten werden gevangenisstraffen geëist tussen de één en negen jaar. Aan alle verdachten is deelname aan een criminele organisatie tenlastegelegd. Ook wordt hen verweten in gezamenlijkheid, en in een zekere rolverdeling, voorbereidingshandelingen voor het plegen van gruwelijke misdrijven in de containers te hebben getroffen. Daarnaast worden aan enkele verdachten diverse andere feiten zoals wapenbezit, hennepbezit en witwassen tenlastegelegd.

EncroChats

In de containers werd uiteindelijk niemand gevangen gezet omdat de politie de communicatie tussen een aantal verdachten volgde via EncroChat. Deze versleutelde berichtendienst was razend populair bij criminelen. In een Frans opsporingsonderzoek werd de berichtendienst gekraakt en, dankzij internationale samenwerking, kon de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie meelezen met de berichten. Zo werd duidelijk wat de plannen waren voor de containers: het ging voornamelijk om het beslechten van een conflict over geld. De aard van de berichten was stuitend: “We moeten genoeg riemen hebben om vast te maken, Ti reps, Ducktape, Specy kuip voor water boarden, Tang set vppr nagels, kniptang voor vingers en tenen, (…) Ankers voor in vloer.” Ook werd in de berichten gesproken over het ontvoeren van iemands vrouw en kind, als pressiemiddel voor het betalen van een bedrag van 30 miljoen euro.

Geldig bewijs

Het hoger beroep in de martelcontainerzaak is een van de eerste zaken na deze beslissing van de Hoge Raad afgelopen zomer. De Hoge Raad deed uitspraak over de inzet en rechtmatigheid van ontsleutelde cryptocommuniciatie als bewijsmateriaal. Rechtbanken in Leeuwarden en Zwolle hadden hierom gevraagd. De Hoge Raad stelt dat gegevens die zijn gevonden in deze vorm van communicatie gebruikt mogen worden als bewijsmateriaal. De advocaten-generaal lieten in het requisitoir vandaag weten de verweren van de verdachten op dit punt te zien stranden na deze beslissing van de Hoge Raad. Kortgezegd; de berichten kunnen volgens het OM gebruikt worden als bewijsmiddel.

Gruwelijk

De advocaat-generaal vandaag tijdens de zitting: “Bij het lezen van het dossier kan niet anders worden gezegd, dan dat de misdrijven die verdachten voorbereidden, van uitzonderlijke gruwelijkheid waren. […] De middelen die verdachten klaar hadden staan, laten weinig aan de verbeelding over voor wat betreft de afschuwelijke dingen die er met de gevangenen zouden gebeuren. Tenenknippers, scalpels, vingerboeien, een martelstoel, ga zo maar door.[..]Dat verdachten – niet één maar een hele groep – bereid waren tot zulke stappen en zo’n escalatie van wat men elkaar wil aandoen in de onderwereld. Waarbij zelfs familie van de concurrentie niet zou worden gespaard. Naast de ernst van deze feiten zelf, willen wij ook maar benadrukken dat áls dit was doorgegaan – maar wellicht zelfs doordat deze plannen bekend zijn geworden – dit wederom tot een afschuwelijke escalatie van onderwereldconflicten zou (kunnen) leiden.”

