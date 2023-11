Puntonan kulminante di e Big Live Nature Quiz – Kids Edition

Resientemente Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) a organisá e Big Live Nature Quiz (BLNQ) Kids’ Edition di tur aña. Ku mas di 185 tim, kada un konsistiendo di kuater alumno di grupo 7 i 8 (klas 5 i 6) di skol básiko di e seis islanan di Kariba Hulandes ku a kompetí, e evento a trese naturalesa den e klasnan i a konektá e islanan ku otro. Aruba a sali viktorioso komo e tim ganadó, kaminda den un kompetensia eksitante nan a demostrá nan konosementu di naturalesa i bon trabou den tim.

Stimulá edukashon tokante naturalesa i konekshon entre e islanan

Dia 2 di novèmber 2023 DCNA a organisá e Big Live Nature Quiz – Kids Edition, un evento fasinante i edukativo diseñá pa alumnonan di skol básiko na Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, Sint Eustatius i Sint Maarten. E evento akí a konta ku partisipashon di 31 skol di tur e islanan di Karibe Hulandes, ku e meta pa na un manera atraktivo i interaktivo duna lès tokante naturalesa, fomentá orguyo pa e bestianan di mondi na kada isla, promové práktikanan ku ta bon pa naturalesa, sostené e proyektonan di e parkenan di naturalesa i trese nos muchanan di Karibe Hulandes den kontakto ku otro.

Un esfuerso multi-insular

E Big Live Nature Quiz – Kids Edition ta un evento live online di pregunta i kontesta na e skolnan básiko na henter Karibe Hulandes. E kues ta un berdadero prestashon di tim di vários isla: kreá i sostené di parti di e seis islanan di Karibe Hulandes, inkluyendo e organisashonnan di protekshon di naturalesa (e parkenan), skolnan básiko, Ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda, Nationale Postcode Loterij i Dutch Caribbean TV. A pone e preguntanan di e kues disponibel den 4 idioma: ingles, hulandes, papiamentu i papiamento, di manera ku inklusividat a keda salbaguardiá.

Selebrando e kampionnan

E promé lugá a bai pa e tim di ” “Galiña” team di Colegio San Hose na Aruba, ku a sigurá nan mes di un tour riba boto di bela ku snòrkelmentu rònt di nan isla. Banda di esaki kada isla a selebrá nan kampionnan lokal: “De zeelieden” (IKC Kristu Bon Wardador) na Boneiru, “The Eagles” (Albert Schweitzerschool) na Kòrsou, “Golden S” (Saba Girls and Boys Society) na Saba, “elemelons” (Lynch Plantation) na Sint Eustatius i “Hillside Sprouts” (Asha Stevens Hillside Christian School) na Sint Maarten. DCNA kordialmente ta felisitá tur e timnan ku a partisipá ku nan ekselente konosementu di naturalesa.

Sambuyando den profundidat: Tema ‘Marino’

E tema di e aña akí a drai rònt di tur kos ku tin di haber ku ‘Marino’, i tabata enserá tur kos ku tin di haber ku oséano i laman. Tur pregunta a bini for di e di tres edishon di e revista BioNews di DCNA, i di e fuente akí a pone vários ehemplar den forma di hardcopy disponibel na tur skol na ingles, hulandes, papiamentu i papiamento.

Wak bèk

Riba djadumingu 12 di novèmber pa 6 or di atardi por wak e Big Live Nature Quiz na Dutch Caribbean TV i via livestream http://www.dutchcaribbeantv.com/

No pèrdè e siguiente Big Live Nature Quiz

Keda na altura di tur aktualisashon tokante e próksimo eventonan na aña 2024 pa medio di sigui DCNA riba medionan sosial via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature) i hasi un bishita na http://www.BigLiveNatureQuiz.org. Djòin nos miéntras nos ta sigui inspirá un generashon nobo di amante di naturalesa i promové konekshonnan den área karibense.

