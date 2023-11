Bria na “Feria di Abilidat”

Un invitashon na Personanan ku Desabilidat pa Partisipá

WILLEMSTAD – “Feria di Abilidat,” ta tuma luga riba 3 di desèmber na Sambil, di 2’or di atardi te 9’or di anochi. E komishon organisadó ta invita tur hende ku tin un desabilidat pa partisipá den e evento inspirativo aki pa selebrá Dia Internashonal di Personanan ku Desabilidat. Organisá pa Pro Bista, Asosashon di Mayor Totolika, Fundashon Alton Paas, i Stichting voor Auditieve Gehandicapten. E oportunidat aki ta un chèns úniko pa demonstrá bo talentonan i abilidatnan.

“Feria di Abilidat” ta duna oportunidat na individuonan ku desabilidat ku ta desea pa mustra nan produktonan i servisionan den un feria impaktante. Esaki ta un invitashon pa demonstrá bo kreatividat i abilidatnan. Sea ku bo ta un artista, empresario, artesano, masajista òf ku un otro abilidat, bo kontribushon ta balioso i ta keda desplegá den un ambiente uniko.

Feria di Abilidat a nase 4 aña pasa ku e pensamentu pa pone atenshon na i selebrá abilidatnan di personanan ku un desabilidat. E evento lo ta konsisti di dos parti:

Eksibishon, ku ta e kaminda ku tur personanan ku un desabilidat i organisashonnan pa personanan ku un desabilidat por tin un stènt pa mustra e servisio òf produkto ku nan ta ofresé.

Show, ku ta un programa riba stage ku diferente presentashon di persona òf gruponan di personanan ku un desabilidat.

Pakiko Partisipá?

Bista: E feria aki ta atraé un oudiensia diverso, for di famianan te na profesionalnan i prensa. Esaki ta un oportunitat pa mustra bo trabou i bo abilidat na un públiko amplio. Empoderashon: Partisipashon ta brindá e oportunitat pa inspirá otronan i kontribuí na promoshon di inklushon i diversidat den nos komunidat. Komunidat: Uni na un komunidat di individuonan talentoso ku metanan i vishonnan similar.

Kon Bo Por Inskribí?

Pa partisipá na “Feria di Abilidat,” por tuma kontakto ku Iva Martina, telefon 5231514 pa mas informashon i pa registrá. Nos ta animá bo pa mustra bo talentonan i abilidatnan úniko i tuma un papel aktivo den selebrashon di abilidatnan i promoshon di inklushon.

Reservá e Fecha: 3 di desèmber, di 2or di atardi te 9or di anochi. Esaki ta bo chèns pa bria, inspirá i forma parti di un komunidat inklúsivo.

Schitter op de “Feria di Abilidat”

Uitnodiging aan Mensen met een Handicap om mee te doen

WILLEMSTAD – “Feria di Abilidat” vindt plaats op 3 december in Sambil, van 2 uur ‘s middags tot 9 uur ‘s avonds. De organisatie nodigt iedereen met een handicap uit om deel te nemen aan dit inspirerende evenement ter gelegenheid van de Internationale Dag van Personen met een Handicap. Georganiseerd door Pro Bista, de Vereniging voor Ouderen met Totolika, de Fundashon Alton Paas en de Stichting voor Auditieve Gehandicapten. Deze gelegenheid biedt een unieke kans om je talenten en vaardigheden te laten zien.

“Feria di Abilidat” biedt mensen met een handicap de kans om hun producten en diensten te presenteren op een indrukwekkende beurs. Dit is een uitnodiging om je creativiteit en vaardigheden te tonen, of je nu een artiest, ondernemer, vakman, masseur of een andere professional bent. Je bijdrage is waardevol en wordt tentoongesteld in een unieke omgeving.

De Feria di Abilidat is vier jaar geleden ontstaan met het idee om aandacht te vestigen op en de vaardigheden van mensen met een handicap te vieren. Het evenement bestaat uit twee delen:

Tentoonstelling, waar mensen met een handicap en organisaties voor mensen met een handicap een stand kunnen opzetten om hun diensten of producten te presenteren. Show, met verschillende presentaties van individuen of groepen met een handicap.

Waarom deelnemen?

Zichtbaarheid: Dit evenement trekt een divers publiek, van gezinnen tot professionals en pers. Dit is een kans om je werk en vaardigheden aan een breed publiek te laten zien.

Empowerment: Deelname biedt de mogelijkheid om anderen te inspireren en bij te dragen aan de bevordering van inclusie en diversiteit in onze gemeenschap.

Gemeenschap: Sluit je aan bij een gemeenschap van getalenteerde individuen met vergelijkbare doelen en visies.

Hoe kun je meedoen?

Om deel te nemen aan de “Feria di Abilidat,” kun je contact opnemen met Iva Martina, telefoon 5231514 voor meer informatie en om je aan te melden. We moedigen je aan om je unieke talenten en vaardigheden te laten zien en actief deel te nemen aan de viering van vaardigheden en de promotie van inclusie.

Reserveer de datum: 3 december, van 14.00 uur tot 21.00 uur. Dit is jouw kans om te schitteren, te inspireren en deel uit te maken van een inclusieve gemeenschap.

