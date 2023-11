Kámara di Komèrsio i Industria ta firma MOU ku FEDECAMARAS Venezuela

Caracas- 9 di november 2023- Kámara di Komèrsio i Industria di Kòrsou a firma un MOU ku FEDECAMARAS, organisashon ruman, di kual su miembronan ta konsistí di kompanianan riba nivel nashonal, regional i tambe di siudatnan rònt Venezuela.

Ademas di e koperashon mutuo den e area di kompartí informashon i diferente otro topikonan di importansha, e enfoke prinsipal di e MOU ta: resiprosidat. Na Kòrsou kompanianan di FEDECAMARAS, Venezuela por konta ku fasilitashon i resepshon na Kámara di Komèrsio di Kòrsou, mientras ku na otro banda empresarionan di Kòrsou por konta ku e mesun ekspektativanan aki di FEDECAMARAS.

Diferente oportunidatnan di negoshi, ferianan i aktividatnan lo bin na disposishon di empresarionan di Kòrsou, spesialmente empresarionan ku a duna di konosé ku nan tin interés den merkado di Venezuela i tambe esnan ku a registrá nan mes riba curacaobusinesspoint.com. Eventonan relevante di e Kámaranan lo wordu kompartí riba medionan sosial pa empresarionan di e paisnan por benefisiá di oportunidatnan di negoshi i eventonan ku por ta di balor agrega.

E MOU aki a wordu firmá pa Presidente di Kámara di Komèrsio i Industria di Kòrsou Sr. Willem ( Billy) Jonckheer) i Presidente di FEDECAMARAS, Sr. Adán Celis Michelena durante e enkuentro empresarial Kòrsou-Venezuela na Caracas.

Si abo komo empresario ta interesa den e topiko aki , por manda nos un e-mail na businessinfo@curacao-chamber.cw

De Kamer van Koophandel en Nijverheid tekent MOU FEDECAMARAS Venezuela

De Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao heeft op 9 november 2023 een MOU getekend met FEDECAMARAS , een zusterorganisatie met nationale, regionale en stedelijke leden in Venezuela.

Behalve wederzijdse medewerking en informatie uitwisseling op verschillende fronten, is de rode draad van de MOU: reciprociteit. Op Curaçao kunnen de Venezolaanse bedrijven rekenen op facilitatie en ontvangst van de Kamer, maar omgekeerd wordt dat ook verwacht van FEDECAMARAS voor de Curaçaose ondernemers.

Verschillende zakelijke kansen worden ter beschikking gesteld van de ondernemers op Curaçao, met name de ondernemers die specifiek hun interesse in de Venezolaanse markt hebben aangegeven en ook bedrijven die zich hebben ingeschreven op de digitale bedrijvengids (zie curacaobusinesspoint.com).

Evenementen van de Kamer en FEDECAMARAS die toegevoegde waarde hebben voor de ondernemers zullen via de social media gedeeld worden om zakelijke kansen in beide landen met de ondernemers te delen.

De MOU is getekend door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao dhr. Willem (Billy) Jonckheer en de Voorzitter van FEDECAMARAS dhr. Adán Celis Michelena.

Wenst u als ondernemer met ons contact op te nemen over dit thema, kunt u ons per email bereiken op businessinfo@curacao-chamber.cw .

Caracas, Venezuela 9 november, 2023

Kamer van Koophandel & Nijverheid Curaçao

