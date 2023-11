Verdachte in Amsterdamse cold case blijft 14 dagen langer vastzitten

De 62-jarige Amsterdammer die eerder deze week werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een Russische zakenman blijft 14 dagen langer vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris vanmiddag besloten.

Het onderzoek naar de dood van de 62-jarige Aleksandr Levin waarvan zijn romp in 2013 in het IJ werd gevonden, is nog in volle gang. De politie roept nogmaals iedereen op om informatie te delen. Alle tips zijn welkom en worden vertrouwelijk behandeld.

Beeld: Politie Amsterdam

Samen met het cold caseteam is het OM met name geïnteresseerd in tips en informatie die kunnen helpen bij het reconstrueren van de gebeurtenissen rondom de dood van Levin en eventuele andere betrokken personen.

Het cold caseteam kan worden bereikt via de Opsporingstiplijn op 0800-6070, via het tipformulier op de politiewebsite, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast kunnen mensen ook contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen op 06-33200446 voor een vertrouwelijk gesprek.

In deze zaak geldt nog steeds een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak

De politie bracht eerder deze week dit persbericht uit

