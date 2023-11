Supervishon mas severo riba Fundashon Kas Popular

Frakshon di PAR por medio di un moshon, ku a keda aprobá ku voto general, a pidi Parlamento pa bai de akuerdo ku supervishon mas severo riba Fundashon Kas Popular.

Ta konosí ku for di aña 2013 te ku aña 2022 FKP no a entregá kuentanan anual, esaki ta hiba ku no tin niun kontrol riba e maneho finansiero di FKP, ku tur e konsekuensianan ku esaki por tin. Apesar di hopi promesa ainda FKP no por duna un fecha eksakto ki dia nan lo entregá e kuentanan anual retrasá. Segun deklarashon di Minister Cooper, gobièrnu tampoko no tin bista kiko ta pasa ku e fondonan aki. Apesar di esaki, pa kontinuidat di e trabounan di FKP, gobièrnu ta sigui suministrá FKP ku e fondonan públiko pa mantenshon di kasnan di pueblo i supsidio di hür.

Pa tin un mihó bista riba loke FKP ta hasi ku fondonan públiko, frakshon di PAR a pasa un moshon ku voto general, kaminda ta urgi gobièrnu pa kada 6 luna, FKP entregá un relato ku ta kontené e siguiente informashon:

E kantidat di kasnan ku a keda drechá ku fondonan públiko; E kantidat di kasnan di pueblo ku a keda bendé i fondonan ku a risibí for di e benta di e kasnan di pueblo; Kuantu hūr FKP a risibí di e kasnan di pueblo i kuantu i montante di hūr atrasá ta; Un rekuento di e situashon aktual di e kuentanan anual di 2013 pa 2022; Situashon di likides aktual di Fundashon Kas Popular

Frakshon di PAR ta spera ku esaki ta un komienso, pa tene FKP responsabel pa su maneho (finansiero). Ademas di duna gobièrnu un hèrmènt pa atendé ku FKP si e faya pa kumpli ku e akuerdo aki.

Bibienda ta un nesesidat demasiado grandi, pa nos permití ku un fundashon sin ningun klase di supervishon, ta keda risibí fondo públiko pa mas ku 10 aña. FKP mester por responsabilisá su maneho (finansiero) i e moshon aki ta e promé stap den e bon direkshon.

Ana Maria Pauletta

