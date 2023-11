Rondetafelgesprek over humanitair oorlogsrecht

14 november 2023

De Tweede Kamer houdt op donderdag 16 november vanaf 14.00 en 17.00 uur een rondetafelgesprek over het humanitair oorlogsrecht met deskundigen uit de militaire en wetenschappelijke wereld. Er vindt ook op korte termijn een commissiedebat plaats over de situatie in de Gazastrook. U kunt het gesprek en debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Troelstrazaal van de Tweede Kamer, waar het rondetafelgesprek plaatsvindt.

De Kamerleden onderbreken het verkiezingsreces voor dit rondetafelgesprek. Er volgt een commissiedebat over het onderwerp; de datum waarop dit plaatsvindt is nog niet vastgesteld.

Rondetafelgesprek

De genodigden voor het rondetafelgesprek zijn:

14.00 – 15.25 uur:

Marten Zwanenburg, professor militair recht (Nederlandse Defensie Academie, Universiteit van Amsterdam);

André Nollkaemper, hoogleraar internationaal publiekrecht (Universiteit van Amsterdam), voormalig extern volkenrechtelijk adviseur;

Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht (Universiteit van Amsterdam);

Geert-Jan Knoops, bijzonder hoogleraar internationaal recht (Universiteit van Amsterdam). 15.30 – 17.00 uur:

Martin Fink, universitair hoofddocent militair recht (Nederlandse Defensie Academie);

Jan Tijmen Ninck Blok, senior juridisch adviseur internationaal humanitair recht (Nederlandse Rode Kruis);

Paul Ducheine, militair jurist en voorzitter van de vakgroep Krijgswetenschappen (Nederlandse Defensie Academie);

Chris de Cock, professor oorlogsrecht (Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Gent).

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket