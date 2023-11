Marjolein Hoogland nieuwe landelijk hoofdadvocaat-generaal van het Ressortsparket

Marjolein Hoogland wordt per 1 januari 2024 benoemd tot landelijk hoofdadvocaat-generaal van het Ressortsparket. Marjolein volgt Mariëtte Bode op. Zij is sinds 1 september 2023 werkzaam als hoofdofficier bij AP Zeeland West-Brabant.

Beeld: ©OM

Op dit moment is Marjolein werkzaam als plaatsvervangend hoofdofficier bij AP Den Haag. Deze functie bekleedt zij sinds 2020. Hoogland is al sinds 2006 verbonden met het Openbaar Ministerie. Zij is begonnen als officier van justitie in Alkmaar en Haarlem. Na een aantal jaar als officier werkzaam te zijn geweest is zij binnen het Parket Noord-Holland andere functies gaan bekleden. Zo is zij teamleider geweest bij een onderzoeksteam en een interventieteam. Later is zij afdelingshoofd van de afdeling Interventies en Onderzoeken geworden.

