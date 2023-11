Cel geëist voor witwassen van crimineel geld via Nieuwegeinse kapsalon

Tegen een 38-jarige vrouw uit Nieuwegein is vandaag veertien maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist. Ze wordt ervan verdacht crimineel verdiend geld opgegeven te hebben als inkomsten van haar kapsalon. Ook zou ze grote hoeveelheden crimineel geld contant uitgegeven hebben. Op deze wijze heeft ze in de visie van het Openbaar Ministerie ruim 95 duizend euro aan door misdrijven verkregen geld witgewassen.

De verdachte kwam in beeld tijdens het onderzoek Napoles; een omvangrijk onderzoek naar onder meer internationale drugssmokkel en een liquidatie. Haar partner werd in deze zaak veroordeeld tot zestien jaar cel. In de visie van het Openbaar Ministerie heeft de vrouw uit Nieuwegein in de periode tussen de aanhouding van haar partner in oktober 2018 en november 2021 stelselmatig crimineel geld witgewassen.

Een stille kapsalon met veel contante omzet Binnen het onderzoek naar de vrouwelijke verdachte is door de politie onder andere gekeken naar geldstromen rondom haar kapsalon, een eenmanszaak. Gebleken is onder meer dat er voor ongeveer 60 duizend euro contant gestort is door de verdachte op de zakelijke rekening. Hiervan is 55 duizend euro onder de vermelding van ‘salaris’ overgeschreven naar de privérekening van verdachte. Ook is er voor duizenden euro’s getankt van de zakelijke rekening. Tegelijkertijd is uit het onderzoek niet gebleken dat de contante stortingen bestonden uit met de kapsalon verdiend geld. Zo werden op de zakelijke rekening geen bij- of afschrijvingen aangetroffen die verband hielden met kapperswerkzaamheden. Daarnaast is het telefoonnummer waarmee de kapsalon adverteerde afgeluisterd. Er zijn geen gesprekken gevoerd die duiden op afspraken voor een knipbeurt. Ook uit onderzoek naar de in beslag genomen administratie, een agenda en een telefoon, blijkt niets van daadwerkelijke werkzaamheden in de kapsalon.

Voor tienduizenden euro’s cash geld uitgegeven

Uit verder financieel onderzoek blijkt ook dat de vrouw tienduizenden euro’s contant geld heeft uitgegeven aan onder andere elektronica, een exclusieve fiets en vakanties. Ook bijvoorbeeld de pensionkosten voor een paard van verdachte werden contant afgerekend.

Het Openbaar Ministerie vindt het aannemelijk dat de ruim 95 duizend euro aan contant geld waarover de vrouw heeft beschikt afkomstig is van het plegen van misdrijven. De verdachte heeft geen legitieme herkomst van het geld kunnen geven, terwijl uit het onderzoek blijkt dat ze verkeerde in een omgeving waarin veel crimineel geld omging.

Profijt van criminaliteit

Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijk dat criminaliteit niet mag lonen. Het wordt de vrouw uit Nieuwegein kwalijk genomen dat zij, ondanks de aanhouding en veroordeling van haar partner, jarenlang heeft witgewassen en daarmee geprofiteerd heeft van criminaliteit. Behalve voor het witwassen is de verdachte ook vervolgd voor het bezit van een tijdens een huiszoeking aangetroffen hoeveelheid verboden vuurwerk. Alles afwegend is een celstraf van veertien maanden in de visie van het Openbaar Ministerie passend.

In lopende ontnemingszaak tegen de partner van verdachte is beslag gelegd op een groot aantal bezittingen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

