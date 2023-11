Gevangenisstraf en tbs geëist tegen man die moeder doodstak in Asten

Op 9 december is het een jaar geleden dat er een einde kwam aan het leven van de 43-jarige Suzanne uit Asten. Ze werd die avond in haar woning met grof geweld om het leven gebracht door haar eigen zoon uit Deurne, tegen wie het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) vandaag zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging eiste.

Voor Suzanne lijkt het een normale vrijdagavond. Vanuit haar woning aan de Klaproosstraat belt ze met haar dochter, terwijl haar jongste zoon van 14 boven aan het gamen is op de Playstation. Het gaat helemaal mis wanneer de oudste zoon van Suzanne enkele ogenblikken later opduikt bij de woning. Vlakbij het huis is hij kort daarvoor uit de bus gestapt. De jongste zoon van 14 rent naar beneden wanneer hij zijn moeder hoort gillen en is er dan getuige van dat zijn broer met een mes een groot aantal keer insteekt op zijn moeder. Hevig geschrokken vlucht de jongen via een raam de woning uit. Kort daarna wordt de politie gewaarschuwd.

Aanhouding

Als agenten enkele minuten later bij de woning aan de Klaproosstraat verschijnen, vinden ze in de hal op de grond het levenloze lichaam van Suzanne. Naast haar ligt een groot mes. De forensisch patholoog stelt later vast dat de vrouw liefst 53 keer is gestoken. Op de eerste verdieping treffen ze haar zoon aan. Hij zit onder het bloed. De man reageert niet op de politie en wordt aangehouden en meegenomen naar het bureau, terwijl de politie een rechercheteam formeert om de achtergronden te onderzoeken.

Problemen

Het team ontdekt dat het al langere tijd niet goed gaat in het gezin. Het blijkt dat er al geruime tijd forse problemen waren tussen verdachte en zijn moeder, waar de officier van justitie vanmiddag tijdens de zitting dieper op inging: ‘Er waren vaker hoogoplopende ruzies en conflicten, net als op die fatale vrijdag. Over de exacte toedracht en het motief wordt wisselend verklaard door verdachte, maar hij zegt onder meer dat hij die avond verhaal halen bij zijn moeder. Hij was er namelijk van overtuigd geraakt dat zijn moeder seksueel getinte beelden van hem op het online platform OnlyFans had geplaatst.’

Stoornissen

Het verhaal over OnlyFans blijkt een verzinsel dat mogelijk voortkwam uit een psychotische of schizofreniestoornis bij de verdachte, die later door specialisten werd vastgesteld. Ze concluderen verder dat de man een licht verstandelijke beperking heeft en een stoornis in cannabisgebruik. De specialisten komen tot de slotsom dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij zijn moeder om het leven bracht. Ze achten een langdurige klinische behandeling van de man noodzakelijk en adviseren tbs met dwangverpleging.

Moord of doodslag

Een dag voordat hij zijn moeder om het leven bracht, opende de verdachte op zijn telefoon een krantenbericht over een zoon die zijn moeder neerstak in Rotterdam. Ook het ‘verhaal halen’ bij zijn moeder past mogelijk bij het scenario dat er sprake is van een vooropgezet plan. Daar staat tegenover dat hij het mes uit de keuken van zijn moeder pakte en niet zelf meenam. De officier van justitie: ‘Bovendien past de eerder genoemde ruzie beter bij een plotselinge opwelling, net als het blijven wachten op de politie na het feit.’

Doodsangst

De officier stond tijdens de zitting ook stil bij het verdriet van de nabestaanden: ‘Voor hun is de onverwachte en gewelddadige dood van Suzanne zeer ingrijpend. De jongste zoon heeft moeten meemaken dat zijn oudste broer hun moeder voor zijn ogen heeft afgemaakt. Hij heeft doodsangst ervaren. Hij was bang dat zijn broer achter hem zou aankomen en hij de volgende zou zijn’, vertelde ze onder meer.

Strafeis

De conclusies uit het onderzoek maken dat het OM wil dat de verdachte wordt veroordeeld voor doodslag op zijn moeder. Het OM eist een gevangenisstraf van zes jaar en de maatregel van tbs met dwangverpleging. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

