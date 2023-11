Werkstraf voor opruiing richting minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Kan iemand deze man @ministerVWS #liquideren voor het te laat is?” Dat bericht plaatste een 44-jarige Venlonaar in januari op zijn openbare Twitteraccount (nu X). Hij doelde op demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Daarmee heeft de man zich volgens het Openbaar Ministerie Limburg (OM) schuldig gemaakt aan opruiing.

Bij de politie vertelde de verdachte dat hij het bericht inderdaad had geplaatst. Hij bedoelde ermee dat de minister uit zijn functie moest worden ontheven. Hij vond de minister niet de juiste man op de juiste plek. Dat werd mede ingegeven doordat zijn partner in de zorg werkt. “Zij wordt de dupe van de bezuinigingen die de minister oplegt”, zei hij daarover. Bovendien was de man wantrouwig richting overheid inzake de coronamaatregelen.

Berouw

Voor de politierechter in Roermond toonde de verdachte veel berouw en gaf hij aan dat hij geschrokken is van de gevolgen. “Achteraf realiseerde ik mij pas wat het met de minister persoonlijk doet. De coronatijd heeft niet het beste in mij naar boven gehaald.” Na het feit heeft de man zijn Twitteraccount opgeheven.

Forse oproep

Volgens het OM moet hier een voorbeeld gesteld worden met het oog op preventie. “Het is een forse oproep die de verdachte op Twitter deed”, zei de officier van justitie op zitting. “Een ander zou zijn oproep serieus kunnen nemen en de minister daadwerkelijk iets aan kunnen doen. Het politieke debat verhardt en de polarisatie in de samenleving neemt toe, juist door dit soort korte berichten zonder context.”

Eis en uitspraak

Volgens het OM is een werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. De officier van justitie eiste 40 uur werkstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

De politierechter deed meteen uitspraak en veroordeelde de verdachte tot 80 uur werkstraf waarvan 40 uur voorwaardelijk.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket