900.000 Nederlanders zijn wel eens opgelicht op Cyber Monday

Met de grootste online sales van het jaar in het vooruitzicht, geven we de beste tips over hoe je veiliger online kunt winkelen

Bijna 25% van de Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met online oplichting tijdens het shoppen, blijkt uit onderzoek van NordVPN .

Uit het onderzoek bleek ook dat elke vijfde persoon, die ooit is opgelicht tijdens het shoppen, dit overkwam tijdens Cyber Monday. Dit zijn in totaal zo’n 900.000 Nederlanders.

Met Cyber Monday voor de deur hebben cybercriminelen hun zinnen gezet op een derde van de Nederlanders die hun voordeel met het evenement willen doen – 30% (5% minder dan vorig jaar) van de Nederlandse shoppers zegt van Cyber Monday, Black Friday of kerstsales te willen profiteren, en 43% moet nog beslissen.

“We hebben in het verleden gezien dat cybercriminelen extra actief zijn tijdens het winkelseizoen, dus de 6 miljoen Nederlanders die dit jaar van plan zijn om van de deals te profiteren, moeten op hun hoede zijn”, zegt Adrianus Warmenhoven, cybersecurity-expert bij NordVPN . “Het belangrijkste dat mensen tijdens het online winkelen moeten onthouden, is dat als de aanbieding te mooi om waar lijkt te zijn — of als er veel persoonlijke informatie wordt gevraagd — het waarschijnlijk een scam is.”

Negen van de tien Nederlanders zouden privégegevens prijsgeven in ruil voor een koopje

Maar liefst 90% van de Nederlanders is bereid om ten minste enkele persoonlijke gegevens af te staan voor een bonus, korting of gratis dienst. Vergeleken met het onderzoek van vorig jaar is dit cijfer licht gestegen met 2%.

Dit percentage is zelfs nog hoger voor degenen die in het verleden al eens te maken hebben gehad met online oplichting tijdens het shoppen. Bijna 92% van zegt dat ze informatie zouden delen in ruil voor een goede deal.

Van alle ondervraagde Nederlandse online shoppers zou 4% hun creditcardgegevens geven, 2% hun burgerservicenummer en één op de tien (9%) zou hun werklocatie onthullen. Nog eens 6% zou zelfs de naam van hun kinderen prijsgeven om een betere deal te krijgen.

Hoe bescherm je jezelf dit jaar tegen online scams tijdens het shoppen?

Geef nooit meer informatie dan nodig is. Een legitieme website vraagt alleen om de informatie die nodig is om een transactie uit te voeren en je bestelling te verzenden.

Een legitieme website vraagt alleen om de informatie die nodig is om een transactie uit te voeren en je bestelling te verzenden. Controleer of de URL juist is. Controleer altijd of je in de juiste online winkel bent. Dit kan het verschil maken tussen het invoeren van je kaartgegevens op “Nike.com” en “n1ke.com”. Hackers en scammers maken gebruik van kleine variaties in URL’s om je naar schadelijke websites te lokken.

Pas op voor verkorte URL’s. Als je een advertentie tegenkomt voor een speciale aanbieding met een verkorte URL, controleer de website van het bedrijf dan door het adres handmatig in te voeren. Als je de aanbieding uit de advertentie niet op de website kunt vinden, zou de link je waarschijnlijk naar een valse website hebben geleid.

Als je een advertentie tegenkomt voor een speciale aanbieding met een verkorte URL, controleer de website van het bedrijf dan door het adres handmatig in te voeren. Als je de aanbieding uit de advertentie niet op de website kunt vinden, zou de link je waarschijnlijk naar een valse website hebben geleid. Shop nooit online op openbare wifi. Je kunt beter niet online winkelen via openbare wifi-netwerken, omdat openbare wifi meestal slecht beveiligd is en vaak door hackers wordt gemonitord om zwakke verbindingen te hacken. Als je geen alternatieven hebt, kun je je verbinding met een VPN versleutelen om je gegevens te beschermen.

Je kunt beter niet online winkelen via openbare wifi-netwerken, omdat openbare wifi meestal slecht beveiligd is en vaak door hackers wordt gemonitord om zwakke verbindingen te hacken. Als je geen alternatieven hebt, kun je je verbinding met een VPN versleutelen om je gegevens te beschermen. Gebruik tools om je online winkelervaring te beschermen. Op dezelfde manier waarop hackers AI (kunstmatige intelligentie) gebruiken om hun aanvallen te automatiseren, kun jij hulpmiddelen gebruiken om onbetrouwbare websites te herkennen. Tools zoals NordVPN’s Threat Protection helpen bij het detecteren van verdachte websites en beschermen gebruikers tegen oplichting.

Op dezelfde manier waarop hackers AI (kunstmatige intelligentie) gebruiken om hun aanvallen te automatiseren, kun jij hulpmiddelen gebruiken om onbetrouwbare websites te herkennen. Tools zoals NordVPN’s Threat Protection helpen bij het detecteren van verdachte websites en beschermen gebruikers tegen oplichting. Hou bankafschriften in de gaten. Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je niet wordt opgelicht, is door je bankafschriften te controleren. Op deze manier kun je niet alleen je aankopen en uitgaven bijhouden, maar ook snel op verdachte transacties reageren.

“Daarnaast kunnen mensen zichzelf extra beveiligen door een virtuele creditcard te gebruiken. Dit stelt je in staat een tijdelijk nummer te gebruiken om online te winkelen zonder de verkoper je echte creditcardgegevens te geven”, zegt Adrianus Warmenhoven, cybersecurity-expert bij NordVPN .

Methodologie: Het onderzoek werd in opdracht van NordVPN uitgevoerd door de externe bedrijven Cint, Norstat (Zweden en Polen) en Syno International (Oostenrijk en Zwitserland) op 16-27 oktober 2023. De doelgroep van het onderzoek bestond uit inwoners van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Duitsland, Spanje, Nederland, Polen, Zweden, Italië, Oostenrijk en Zwitserland van 18 jaar en ouder, en de enquête werd onder nationale internetgebruikers gehouden. Het aantal respondenten per land was 1000, met uitzondering van Spanje (800) en Zwitserland (800). Er werden quota gesteld voor leeftijd, geslacht en woonplaats.

