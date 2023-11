Publicatie videoverhalenboek “MONSTER STORM” in het Papiamentu

PHILIPSBURG, Sint Maarten

Beyond Kultura Events Foundation (BKEF), TVCARIB en Divergences (Tashira Richardson) werkten samen voor de productie van het geanimeerde video-verhalenboek STORM, gebaseerd op het kinderboek van auteur Loekie Morales over de twee jongens David en Tony die het voorbijgaan van de orkaan meemaken Irma op Sint Maarten. In het zesde jaar na het voorbijgaan van de verwoestende orkaan Irma kunnen we de MONSTER STORM-verhaalvideo met voice-over in het Papiamentu uitbrengen. In september heeft BKEF het uitgebracht met de verhalende stem van Dennis van Putten in het Engels.

Nu wordt het in het Papiaments gesproken door Dennis van Putten. Ook in het Papiaments klinken zijn leesstem, intonatie en articulatie overtuigend.

‘Voor deze Papiamentu-versie heeft Van Putten zijn voice-over, de prachtige illustraties van Penka Petkova en extra geluidseffecten gemixt tot een spannende geanimeerde verhaalvideo waar vooral kinderen van de Benedenwindse Eilanden van kunnen genieten,’ aldus Morales. Deze videoproductie brengt het monster Storm tot leven, zodat onze Papiamentssprekende bevolking op 6 september 2016 kan genieten van een boeiend verhaal dat de bevolking van de Bovenwindse Eilanden heeft meegemaakt.

Het videoverhalenboek “Storm” is klaar om te bekijken via TV Carib http://www.kids.tvcarib.com, onder ‘de Verhaaltijd’ vindt u beide, de gesproken in het Engels met Papiamentse ondertiteling en de gesproken in Papiamentse versie. De video zal ook online beschikbaar zijn op http://www.beyondkultura.com en enkele websites van bibliotheken in Caribisch Nederland.

‘Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en Lucrecia Morales, die begrijpen hoe belangrijk het is om de woordenschat en verbeeldingskracht van kinderen uit te breiden door dit soort lees- en vertelprojecten’, aldus Rita Aikman, penningmeester van BKEF.

