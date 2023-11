OM eist 20 jaar cel in hoger beroep moordzaak Stieltjeskanaal

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep een gevangenisstraf van 20 jaren (met aftrek van het voorarrest) tegen de man die verdacht wordt van de gewelddadige dood van Ralf Meinema. In de vroege ochtend van vrijdag 31 maart 2017 wordt, hangend aan de wal van het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol een Mercedes gevonden. In de kofferbak van de auto ligt het levenloze lichaam van het 31-jarige slachtoffer uit Klazienaveen. Het is direct duidelijk dat hij door ernstig geweld om het leven is gekomen.

Onderzoek naar de historische verkeersgegevens van het telefoonnummer van Meinema leidde destijds naar de verdachte. Het contact met het slachtoffer zou volgens de verdachte zijn gegaan over verboden handel. De verdachte heeft gebruik gemaakt van een prepaid-telefoon, volgens het OM om te voorkomen dat zijn contact met het slachtoffer achteraf getraceerd kon worden. Die telefoon heeft verdachte alleen gebruikt voor het contact met het slachtoffer. Daarna heeft verdachte zich van de telefoon ontdaan. Hij ontkent enige betrokkenheid bij de dood van Meinema. Een anonieme bedreigde getuige heeft verklaard dat verdachte uit zichzelf heeft gezegd dat hij het slachtoffer heeft doodgeslagen.

DNA-onderzoek

DNA-sporen wijzen ook in de richting van verdachte. Zijn DNA-materiaal werd op de kleding van het slachtoffer aangetroffen. Het OM is van mening dat dit dadersporen zijn. In hoger beroep heeft nader DNA-onderzoek plaatsgevonden. Er werden nieuwe DNA-sporen aangetroffen. Een match werd echter niet gevonden en de persoon aan wie de sporen toebehoren is dus onbekend.

De rechtbank oordeelde dat, hoewel er diverse bewijsmiddelen voor betrokkenheid van verdachte bij het ten laste gelegde zijn, niet wettig en overtuigend kon worden bewezen dat verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt. De verdachte werd vrijgesproken.

Het OM is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Volgens het OM wijzen alle bevindingen richting de verdachte. Hij heeft als enige en laatste contact gehad met het slachtoffer, vlak voor diens dood. Het OM stelt dat het slachtoffer op een onbekend gebleven locatie om het leven is gebracht doordat er ernstig geweld op hem is uitgeoefend, waaronder op zijn hoofd, welk geweld hem fataal is geworden. Verdachte heeft met één of meer andere personen geprobeerd het lichaam van het slachtoffer te laten verdwijnen in het Stieltjeskanaal.

Lange gevangenisstraf

Het OM meent dat alleen een lange gevangenisstraf recht kan doen aan de ernst van de feiten waar de verdachte verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Ook in hoger beroep heeft verdachte elke betrokkenheid ontkend. “De verdachte heeft voor het leven van Ralf geen enkel respect gehad. Het is niet duidelijk geworden waaróm hij Ralf naar Emmen heeft gelokt en vervolgens naar de plaats waar hij werd vermoord. Waaróm Ralf werd vermoord en waaróm het op deze manier heeft plaatsgevonden, is niet bekend geworden. Het gaat het voorstellingsvermogen te buiten hoe Ralf de laatste momenten van zijn leven heeft beleefd.”, aldus de advocaat-generaal op zitting.

Weet u meer over dit misdrijf?

Het OM gaat er van uit dat één andere persoon betrokken is bij hetgeen zich op 31 maart 2017 heeft afgespeeld of wetenschap heeft van hetgeen zich heeft afgespeeld. Tips zijn dan ook meer dan welkom. Heeft u hier informatie over, dan kunt u deze (eventueel anoniem) melden bij de politie via het algemene nummer 0900-8844 of via:

Meld Misdaad Anoniem

U kunt iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis). U kunt daar ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken.

Team Criminele Inlichtingen

Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan naar Team Criminele Inlichtingen via 088 – 661 77 34 ( belkosten).

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket