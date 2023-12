Notisia di polis di djárason 29 di novèmber te ku djabièrnè 1 di desèmber 2023 / Politiebureau van woensdag 29 november tot en met vrijdag 1 december 2023

Notisia di polis di djárason 29 di novèmber te ku djabièrnè 1 di desèmber 2023

Entrada prinsipal di warda di polis na Playa bek den uzo

Entrante djabièrnè 1 di desèmber e bali di ‘intake’ di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a bai bek na parti di kustumber den e edifisio di warda di polis. Esaki ta nifiká ku e ta aksesibel bek via di e entrada prinsipal di e edifisio.

E bali di ‘intake’ tabata situá temporalmente den otro parti di e edifisio di warda di polis i p’esei tabatin otro entrada temporalmente. Motibu pa esaki tabata trabounan ku tabata tumando lugá den lokalidat di kustumber kaminda e bali di ‘intake’ ta alohá.

E bali di ‘intake’ ta aksesibel 7 dia pa siman, 24 ora pa dia pa entre otro hasi un ‘melding’ òf un ‘aangifte’. Por lokalisá e bali di ‘intake’ telefónikamente tambe via 715 8000.

Kòntròl di tráfiko plania

Entre 5 or i 6 or di atardi riba djaweps 30 di novèmber, a tene un kòntròl di tráfiko plania riba Kaya Industria. E kòntròl tabata dirigí riba kòntròl di personanan ku ta usa telefòn selular na momento ku ta partisipá den tráfiko. Durante di e kòntròl a duna un total di 10 but pa vários violashon.

Esakinan tabata pa e siguiente violashonnan:

5x pa manehá sin faha di seguridat bisti;

1x manehá sin reibeweis;

2x pa hasi yamada miéntras ta stür;

2x pa manehá sin plachi di number riba e vehíkulo.

Faha di seguridat

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Telefòn

Uzando bo telefòn selular miéntras bo ta manehá, bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá.

Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

Dokumentonan bálido

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Disfrutá, pero bebe na midi

Atrobe ta kasi wikènt. KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Tèst di supla

Ku un tèst di suplá polis ta kontrolá si bo ta bou di influensia di alkohòl. Bo ta obligá di partisipá na e tèst di supla. E tèst aki ta mustra si bo a bebe mas ku ta permití pa lei. Resultado di e tèst aki ta determiná si bo mester bai warda investigashon mas aleu. Bo ta nenga di hasi e tèst? E ora ei bo ta haña un prosèsferbal. Dependiendo di e resultado di e tèst di supla bo mester bai warda di polis pa un análisis di rosea. Durante e investigashon aki polis ta midi presis kuantu alkohòl bo a konsumí ku un aparato spesial.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

KPCN ta deseá un i tur un wikènt seif i plasentero!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politiebureau van woensdag 29 november tot en met vrijdag 1 december 2023

Hoofdingang van het politiebureau Playa weer in gebruik

Per vrijdag 1 december 2023, is de intakebalie van het Korps Politie Caribisch Nederland weer terug naar de gebruikelijke locatie in het gebouw van het politiebureau.

Dit betekent dat je er weer terecht kan via de hoofdingang van het gebouw.

De intakebalie was tijdelijk gehuisvest in een andere gedeelte van het gebouw van het politiebureau en had hierdoor tijdelijk een andere ingang. Dit doordat er werkzaamheden verricht moesten worden bij de gebruikelijke locatie van de intakebalie in het gebouw.

Je kan 7 dagen per week, 24 uur per dag bij de intakebalie terecht om onder andere een melding of aangifte te doen. De intakebalie is telefonisch bereikbaar op 715 8000.

Geplande verkeerscontrole

Op donderdag 30 november werd tussen 17:00 en 18:00 uur een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Industria. De controle was gericht op het controleren van personen die een mobiele telefoon gebruiken tijdens deelname aan het verkeer.

Hierbij werden in totaal 10 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen.

Deze waren voor de volgende overtredingen:

5x voor het rijden zonder veiligheidsgordel aan;

1x voor het rijden zonder rijbewijs;

2x voor het bellen tijdens het rijden;

2x voor het rijden zonder kentekenplaat bevestigd.

Gordel

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%. Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Telefoon

Met het gebruiken van je mobiele telefoon achter het stuur breng je jezelf , maar ook anderen in gevaar. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert. Zet je smart phone uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Geldige documenten

KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden zoals hierboven genoemd op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Geniet, maar drink met mate

Het is alweer bijna weekend. KPCN wil je erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt in het verkeer.

Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Blaastest

De politie controleert met een blaastest of je onder invloed bent van alcohol. Je bent verplicht om aan de blaastest mee te werken. Deze test geeft aan of je meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of je mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Weiger je? Dan maakt de politie een proces-verbaal op. Afhankelijk van het resultaat van de blaastest moet je mee naar het bureau voor een ademanalyse. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoeveel alcohol je precies hebt gedronken.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan wordt je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal maken. Wordt je door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en je gedrag. De politie neemt dan geen blaastest af.

KPCN wenst een ieder een fijn en veilig weekend!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

