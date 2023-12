APC BLIKT TERUG OP SUCCESVOLLE INTERACTIEVE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) heeft op dinsdag 5 december 2023 twee

informatiesessies georganiseerd, bedoeld voor zowel gepensioneerden als actieve

deelnemers. De bijeenkomsten konden fysiek bij het PWFC-gebouw worden bijgewoond of

online via een livestream worden gevolgd. In totaal namen ruim 1000 personen deel aan deze

interactieve sessies. Zowel aanwezigen in de zaal als online kijkers hadden de gelegenheid om

vragen te stellen aan de organisatie.

Mevrouw Evelyn Kruithof-Bor, de directeur van APC, verschafte meer inzicht in hoe de pensioenregeling

wordt beheerd, in investeringen van het fonds en de voortdurende overwegingen van de organisatie in

een snel veranderende wereld. De stevige governance structuur van de organisatie en de solide prestaties

van het fonds zijn uitgebreid uitgelicht.

De deelnemers aan de informatiesessies hebben actief gebruikgemaakt van de gelegenheid om vragen te

stellen over uiteenlopende onderwerpen waarover zij meer informatie wilden verkrijgen. Tijdens de

vragenronde gaven ook andere leden van het managementteam nadere toelichting. Aan het einde van

beide sessies uitten diverse deelnemers hun vertrouwen, dankbaarheid en trots om deelgenoot te zijn

van APC. Ook waardeerde men de gelegenheid om in deze setting informatie te ontvangen van APC en

om persoonlijk antwoord te krijgen op hun diverse vragen.

APC streeft ernaar met dergelijke interactieve sessies meer inzicht te verschaffen in het pensioenfonds.

Tegelijkertijd beoogt het de betrokkenheid van de deelnemers te vergroten. Het pensioenfonds bouwt

samen met alle stakeholders verder aan een duurzame toekomst voor haar meer dan 22.000 deelnemers.

