Museo di Mucha Curaçao ta selebrá seis aña di eksistensia ku revelashon festivo di e Junkyard Treehouse i lansamentu di e loteria Play It Forward.

Curaçao, 6 dezèmber 2023 – E Museo di Mucha Curaçao a selebrá djarason 6 dezèmber su di 6

kumpleaño ku algun logro memorabel. Riba e dia festivo aki e obra di arte nobo Junkyard

Treehouse di Omar Sling a keda develá den presensia di amigunan di e museo, spònsernan i

prensa. Junkyard Treehouse ta e di dos i lastu parti di e proyekto Verbindingskunst. E promé fase,

e obra di arte Totempole of Freedom di 7.1.-Giovanni Abath a keda develá kaba anterior e aña aki.

Riba 6 di dezèmber, na honor di e di 6 kumpleaño di e Museo di Mucha, a yama bon bini na

spònsernan,amigunan di e museo i prensa pa ta testigu di e revelashon fantástiko di e Junkyard

Treehouse, krea pa Omar Sling, den kolaborashon ku un grupo di mucha i hóbennan. E obra di arte

eksepshonal aki tin komo meta pa laga mucha drenta den kontakto ku arte, promové e enkuentro

entre muchanan ku i sin un deskapasidat, i tambe laga nan drenta den kontakto ku un artista lokal

prominente.

“E proyekto Verbindingskunst ta reflehá nos dedikashon na inklusividat i ta trese e muchanan huntu

den un ambiente dibertido i edukativo. E ta un selebrashon di diversidat i kreatividat.”, segun

direktora Rohani de Pont. E proyekto Verbindingskunst a wòrdu hasi posibel danki na e apoyo

generoso di Kooyman, Vriendenloterij, Mondriaanfonds, Fonds 21, i TUI Care Foundation.

For di e balornan esensial di inklusividat i aksesibilidat nos mishon ta keda meskos: ofresé tur mucha

na Kòrsou e oportunidat pa bishita nos mínimo un biaha pa aña asina nan por dibertí, deskubrí i siña

den e museo. Riba e mesun liña ku e mishon e museo ta lansa e loteria Play It Forward. E loteria aki

ta di 6 dezèmber te 6 di yanüari. Tin premionan bunita pa gana manera daypass pa Kunuku pa

henter famia i un bon di kompra di Van den Tweel. E ganashi lo aportá na e realisashon di e mishon

di Museo di Mucha i pa hasi posibel e bishitanan anual na e museo di tur e muchanan na Kòrsou,

tambe pa esnan ku no por paga esaki.

Pa mas informashon tokante e aniversario, e proyekto di Verbindingskunst, i di e loteria Play It

Forward bishita http://www.childrensmuseumcuracao.org òf tuma kontakto ku +5999 737 5261.

Tokante e Museo di Mucha Curaçao: E Museo di Mucha Curaçao ta ofresé un ambiente edukativo i

interaktivo kaminda muchanan di 1 te ku 10 aña di edat por siña i deskubrí na un manera dibertido.

E museo ta aspirá pa por duna kada mucha e oportunidat di desaroyá nan kreatividat i nan mes den

un ambiente inklusivo pa nan keda ku amor di siña i krea ku lo keda henter nan bida ku nan.

Kindermuseum Curaçao viert zesjarig bestaan met feestelijke onthulling Junkyard Treehouse en

lancering Play It Forward Raffle

Curaçao, 6 december 2023 – Het Kindermuseum van Curaçao vierde woensdag 6 december haar

6de verjaardag met een aantal bijzondere mijlpalen. Op deze feestelijke dag werd het nieuwe

kunstwerk Junkyard Treehouse van Omar Sling feestelijk onthuld in bijzijn van vrienden van het

museum, sponsoren en de pers. Junkyard Treehouse is het tweede en laatste deel van het

Verbindingskunst project. De eerste fase, het kunstwerk Totempole of Freedom door 7.1.-

Giovanni Abath, werd eerder dit jaar onthuld.

Op 6 december, ter ere van de 6de verjaardag van het Kindermuseum, verwelkomden we sponsors,

vrienden van het museum en de pers om getuige te zijn van de prach<ge onthulling van de Junkyard

Treehouse, gecreëerd door kunstenaar Omar Sling, in samenwerking met een groep kinderen en

jongeren. Dit buitengewone kunstproject heeD als doel kinderen met kunst in aanraking te brengen,

de ontmoe<ng tussen kinderen met en zonder beperking te bevorderen, en hen in contact te

brengen met een toonaangevende lokale kunstenaar.

“Het Verbindingskunst project weerspiegelt onze toewijding aan inclusiviteit en brengt kinderen

samen in een speelse en leerrijke omgeving. Het is een viering van diversiteit en crea<viteit.”, aldus

directeur Rohani de Pont. Het Verbindingskunst project werd mogelijk gemaakt door de genereuze

steun van Kooyman, de Vriendenloterij, Mondriaanfonds, Fonds 21, en de TUI Care Founda<on.

Vanuit de kernwaarden van inclusiviteit en toegankelijkheid blijD de missie van het Kindermuseum

onveranderd: elk kind van Curaçao de kans bieden om minstens één keer per jaar te komen spelen,

ontdekken en leren in het museum. In lijn met deze missie lanceert het museum de Play It Forward

Raffle. Deze raffle loopt van 6 december tot 6 januari. Er zijn mooie prijzen te winnen zoals

dagpassen voor Kunuku voor het hele gezin, een boodschappenbon t.w.v. 250 gulden van Van den

Tweel en een abonnement voor het Kindermuseum voor het hele gezin. De opbrengsten zullen

bijdragen aan het verwezenlijken van de missie van het Kindermuseum en het mogelijk maken van

jaarlijkse bezoeken aan het museum voor álle kinderen van Curaçao, ook zij die het niet zelf kunnen

bekos<gen.

Voor meer informa<e over het jubileum, het Verbindingskunst project, en de Play It Forward Raffle,

bezoek http://www.childrensmuseumcuracao.org of neem contact op met +5999 737 5261.

Over het Kindermuseum Curaçao: Het Kindermuseum Curaçao biedt een educa<eve en interac<eve

omgeving waar kinderen in de leeDijd 1 t/m 10 jaar spelenderwijs kunnen leren en ontdekken. Het

museum streeD ernaar elk kind de kans te geven zijn/haar crea<viteit te ontplooien en zich te

ontwikkelen in een inclusieve omgeving om zo een liefde voor leren te creëren die hen levenslang

bij blijD.

