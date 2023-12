Willemstad, 6 december 2023

Awor ta e momento pa invertí den Willemstad

“Willemstad ta oro, ta asuntu di konsolidá esaki.” Esaki tabata e titulo di un artíkulo den korant di mas ku 4 aña pasa. E proseso di konsolidashon i desaroyo a kuminsá durante e añanan aki, pero ainda tin hopi desaroyo ku por tuma lugá pa konsekuensia di e konsolidashon aki. E edishon lustro di “Invest in Willemstad” a konkluíriba 5 di december. Pa e mayoria di e 100 partisipantenan, ta keda kla ku durante e último 5 aña a invertí hopi den Willemstad, pero pa e añanan benidero, ainda tin hopi desaroyo den ekspektativa.

E edishon lustro di Invest in Willemstad tabatin un programa amplio ku intenshon pa konvense tantu invershonistanan lokal komo internashonal di e potenshal di Willemstad komo un siudat históriko auténtiko ku un meskla úniko di kultura Hulandes i Karibense, kaminda ainda tin hopi oportunidat pa invertí i hasi negoshi. Tabata tin 3 tipo di partisipante den e summit aki: desaroyadónan di proyekto i invershonistanan, empresarionan interesa den hasi negoshi den sentro di siudad, i empresarionan ku ta fasilitá, manera konstrukshon, suministradónan, arkitektonan, i mas.

Na e apertura di Invest in Willemstad, a menshona dft. Hans de Boer, kende tabata presidente di VNO-NCW na 2019 i su amigu na Kòrsou, Rob van den Bergh, kende tur dos tabata kere den e potenshal ekonómiko di Willemstad. Tin momentu ku hende por tin un bon idea, pero esei no ta nifiká ku e ta kuadra ku realidat, i pa e motibunan aki nan a disidí pa konbensé empresarionan Hulandes i di Kòrsou ku ta bon pa invertí i hasi negoshi den Willemstad. Despues di hopi esfuerso, e metanan a wordu lográ.

Billy Jonckheer, Presidente di Kámara di Komèrsio, a referí na e echo ku, spesialmente dor di e summit di invershon aki na 2019 i esnan ku a wordu organisa na un skala mas chikitu na 2020-2022 dor di pandemia, hopi invershon a konkretisá i a kuminsá ku hopi proyèkto. Tur esakinan a resultá den kresementu di konsientisashon riba e topiko di Willemstad. Jeanette Bonet, direktor interino di CINEX (Curaçao Investment and Export Promotion Agency), a enfatisá e efekto positivo ku e “herensha kultural” tin riba invershonnan den Willemstad. Pa mundu eksterior, e siudat históriko di Willemstad ta ofresé un oportunidat úniko pa invertí di un manera duradero.

Pa e añanan benidero tin hopi proyèkto, grandi i chikí, na horizonte. Algun di nan a kuminsá, otro ainda ta pendiente. Segun un estimashon preliminar di ekonomista Rob van den Bergh, ta hopi realistiko ku den e próksimo 5 aña lo invertí entre 800 i 1000 miyon florin na Willemstad. Un di e proyektonan aki ta e proyekto di Waterfort-Plaza, kual a ser kumprá pa APC mas ku 3 aña pasá. Tin posibilidat ku desmantelashon i rekonstrukshon di Plaza por kondusí na pérdida di e status di Herensha Mundial di Unesco di Willemstad. Pa Minister Charles Cooper di VVRP, esaki ta un motibu pa pone na duda si nos mester sigui ku Unesco i si e status di herensha mundial ta duna benefisio na Kòrsou. Minister Ruisandro Cijntje, na otro banda, a mira e status di herensia mundial komo parti di esfuerso pa hasi di Willemstad un luga bunita pa nos hendenan, turista, digital nomads, “all by all a thriving community.”

Dino Daal a ilustrá klaramente ku e status di Unesco ta duna benefisio i por duna mas benefisio ainda. Ta bon pa kuantifiká i analisá tantu e bon komo e malu di esaki. Kura Hulanda, segun Arjen van der Meulen, ta asina trahá ku e ta forma parti di Otrobanda ku un variedat di funshonnan, manera residensia permanente den e kasnan i apartamentunan ta un parti esensial di dje. E presidentenan di e kuater distritonan Punda, Otrobanda, Scharloo, i Pietermaai ta mira nan bario den e próksimo sinku pa dies aña desaroyá positivamente, maske ku Marcel Dennert a nota ku tin algun retonan ku mester atende ku n’e pe por logra e desaroyonan aki.

Un benefisio ta ku insentivon fiskal ta disponibel den Willemstad, i subsidionan den algun kaso, loke ta “masha atraktivo,” segun Walter Blijleven di Curaçao Heritage Fund. Minister Javier Silvania, ku ta responsabel pa fasilidatnan di impuesto, tambe tabata di e mes opinion. Den kuadro di esaki e a menshoná un oportunidat ekonómiko: e perspektiva ku kompanianan di “online gaming” lo mester obligatoriamente habri un ofisina fisiko pa krea “substance.” E ofisinanan ei por hasi uso di edifisionan den Willemstad.

Un punto di atenshon ta e falta di un plan maestro di planifikashon urbano transparente pa Willemstad, mas invershonnan públiko den fondonan pa konservashon di nos monumentonan na luga di korta den e presupuestonan aki, maneho di siudad, invershon den infrastruktura públiko, edifisionan di gobiernu ku ta pará bashi i aplikashon di reglanan eksistente. Segun Minister Cooper, e mayoria di e kritika ku ta tin awor di organisashonnan di monumento, organisashon di bario i empresarionan lo ser abordá e aña benidero.

A pesar di algun nota kritiko, tin hopi proyèkto privá ku ta bai kuminsá of ya a kuminsá. Famianan i penshonadonan por biba den siudat den futuro di manera agradabel i komfortabel. Pa un invershonista òf empresario, e ta kwestión di djoin awor pa kaba di konsolidá den futuro.

Un danki speshal bai e sponsornan pa Invest in Willemstad 2023 ku a hasi e summit posibel:

Gold Sponsor : Maduro & Curiel’s Bank – Representashon Hulanda den Willemstad

Silver Sponsornan : Curaçao Heritage Fund – Curaçao Ports Authorities – Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) – Vidanova Bank – International Fine Living

Bronze Sponsornan : KORPODEKO

Invest in Willemstad ta un inisiativa di Komishon di organisashon ku takonsisti di Kamara di Kormersio, CINEX, Stichting Monumentenzorg Curaçao, Stichting Monumentenfonds Curaçao, NV Stadsherstel, Representashon di Hulanda na Willemstad, Ministerio di Desaroyo Ekonomiko, MInisterio di VVRP , i kordinado Rob van den Bergh di Curconsult.

Nu is de tijd om in Willemstad te investeren

“Willemstad is goud, het is kwestie van verzilveren”. Dit was ruim 4 jaar geleden de kop van een krantenartikel. Dat verzilveren is de afgelopen jaren op gang gekomen, maar er valt nog veel meer te ontwikkelen om later te verzilveren. Op 5 december is de tweedaagse lustrumeditie van “Invest in Willemstad” afgesloten. Voor de meeste van de 100 deelnemers was het duidelijk, er is de afgelopen 5 jaar veel geïnvesteerd in Willemstad, maar voor de komende jaren zijn er nog veel ontwikkelingen te verwachten.

De lustrum editie van Invest in Willemstad kende een uitgebreid programma bedoeld om zowel Curaçaose als buitenlandse investeerders te overtuigen van de potentie van Willemstad als

een historisch authentieke stad met een unieke mix van Nederlandse en Caribische cultuur en waar nog heel veel kansen liggen om te investeren en te ondernemen.

Er waren 3 soorten deelnemers aan deze summit: de projectontwikkelaars en investeerders; de ondernemers geïnteresseerd in exploitatie van onroerend goed in de binnenstad en ondernemers die faciliterend zijn zoals constructiebedrijven, leveranciers, architecten e.d.

Bij de opening van deze investeringsummit werd gememoreerd aan wijlen Hans de Boer, in 2019 voorzitter van VNO-NCW die samen met zijn Curaçao vriend Rob van den Bergh geloofden in de economische potentie van Willemstad. Gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen, vandaar dat ze besloten Nederlandse en Curaçaose ondernemers te overtuigen dat het goed investeren en prettig ondernemen is in Willemstad. Zogezegd, en met wat meer moeite, zo gedaan.

De voorzitter van de Kamer van Koophandel Billy Jonckheer refereerde aan het feit dat vooral door deze summit, de kleinere vervolg-summits van 2020-2022 en door de toenemende bekendheid van Willemstad veel investeringen zijn gedaan en projecten zijn gestart. De interim-directeur Jeanette Bonet van CINEX (Curaçao Investment and Export Promotion Agency) benadrukt het positief effecten dat de “culturele nalatenschap” heeft op investeringen in Willemstad. Voor de buitenwereld vorm het historisch Willemstad een unieke kans om daar duurzaam in te investeren.

Voor de komende jaren zitten vele zowel grote als kleine projecten in de pipeline. Sommige zijn begonnen andere liggen nog op de tekentafel. Volgens een voorlopige schatting van econoom Rob van den Bergh is de kans zeer reëel dat de komende 5 jaar voor NAf. 800-1000 miljoen geïnvesteerd gaat worden in Willemstad. Een van deze projecten betreft het Waterfort-Plaza project, ruim drie jaar geleden gekocht door APC. Mogelijk dat het afbreken en terugbouwen van Plaza leidt tot het verliezen van de Unesco-werelderfgoed-status van Willemstad. Voor Minister Charles Cooper van VVRP reden om de vraag te stellen of we wel met Unesco moeten doorgaan, en of deze werelderfgoedstatus iets oplevert voor Curaçao. Daarentegen zag Minister Ruisandro Cijntje de werelderfgoed-status als onderdeel in het streven om van Willemstad en plek te laten zijn voor onze mensen, toeristen, digitale nomads “all by all a thriving community”.

Dat de Unesco-status voordelen oplevert en nog veel meer zou kunnen opleveren maakte Dino Daal duidelijk. Het zou goed zij omdat zoveel mogelijk de voor- en nadelen te kwantificeren en in kaart te brengen.

Dat Willemstad niet louter een stad moet zijn van monumenten en Airbnb kwam overduidelijk naar voren in de investeringsummit. Kura Hulanda is volgens Arjen van der Meulen zo opgezet dat het onderdeel uitmaakt van Otrobanda met een verscheidenheid aan functies waarbij permanente bewoning van de huizen en appartementen een essentieel onderdeel vormen.

De voorzitters van de vier stadsdistricten Punda, Otrobanda, Scharloo en Pietermaai zagen hun wijken in de komende vijf tot tien jaar enorm positief ontwikkelen alhoewel Marcel Dennert over Scharloo opmerkte dat daar nog wel wat problemen te overwinnen zijn.

Een voordeel is dat fiscale incentives in alle, en subsidies in sommige, gevallen beschikbaar zijn in Willemstad. “Zeer aantrekkelijk”, volgens Walter Blijleven van het Curaçao Heritage Fund. Dat vond minister Javier Silvania die over belastingfaciliteiten gaat ook. Daarom, extra geld voor Willemstad had hij niet meegenomen, wel een economische kans: het vooruitzicht dan de internet gokbedrijven in de toekomst verplicht zijn om fysiek een kantoor te openen om zo “substance” te creëren. Dat kantoor zou mooi in Willemstad gevestigd kunnen worden.

Punt van aandacht is gebrek aan een duidelijk ruimtelijk beleid voor Willemstad, publieke investeringen in fondsen voor het behoud van onze monumenten in plaats van bezuinigen, city management, investeren in de publieke infrastructuur, leegstaande overheidspanden en handhaving van de bestaande regels. Volgens Minister Cooper zal het met meeste waar nu kritiek op is van de monumenten-, wijkorganisaties en ondernemers komend jaar aangepakt worden.

Ondanks een paar kritische noten zijn er veel private projecten gaande of worden gestart. Families en gepensioneerden kunnen in de toekomst prettig en comfortabel in de stad wonen. Voor een investeerder of ondernemer is het nu een kwestie van instappen om in de toekomst te kunnen verzilveren.

Met name dank aan de sponsors voor Invest in Willemstad 2023 die dit mogelijk hebben gemaakt:

Gold Sponsors: Maduro & Curiel’s Bank – Vertegenwoordiging Nederland

Maduro & Curiel’s Bank – Vertegenwoordiging Nederland Silver Sponsors: Curaçao Heritage Fund – Curaçao Port Authorities – Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) – Vidanova Bank – International Fine Living

Curaçao Heritage Fund – Curaçao Port Authorities – Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) – Vidanova Bank – International Fine Living Bronze Sponsor: KORPODEKO

Gezamenlijke beheert deze Stuurgroep de website InvestinWillemstad, zie box.

https://investinwillemstad.com/locaties/ Dit is de link die potentiele en geïnteresseerde ondernemers leidt naar de website van Invest in Willemstad met daarop onroerende goed in WIllemstad (gebouwen nieuw, oud en monumentaal en terreinen) die te koop of te huur worden aangeboden dan wel gemeenschappelijk ontwikkeld kunnen worden. Het functioneert reeds voor een deel een platform en interactieve kaart waar het onroerend goed van Willemstad wordt aangeboden. De bedoeling is om het aantal objecten verder uit te breiden. Invest in Willemstad, streeft zonder winstoogmerk, de markt transparant te maken. Op het ogenblik is het bijzonder moeilijk voor een geïnteresseerde potentiele kopers, projectontwikkelaars of ondernemers een overzicht te krijgen van wat er zoal te koop of te huur is in Willemstad. Makelaars, tussenpersonen, (vertegenwoordigers van) pandeigenaren betalen een minimale fee om hun onroerend goed op de interactieve en bijzonder informatieve kaart van Willemstad te plaatsen. Eigenaren van onroerend goed kunnen hun informatie met foto’s op deze site uploaden. De kosten die InvestinWillemstad in rekening brengt zijn louter om het beheer van de website actueel te houden. Mocht dit leiden tot een positief saldo aan het eind van het jaar kan dit louter en alleen aangewend worden voor promotionele activiteiten in het kader van “Invest in Willemstad”.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Steven Damiana (steven.damiana@curacao-chamber.cw |461-3918) en Rob van den Bergh ( rob@curconsult.com| 5102326).

Invest in Willemstad is een initiatief van de Stuurgroep bestaande uit de Kamer van Koophandel en Nijverheid, CINEX, Stichting Monumentenzorg Curaçao, Stichting Monumentenfonds Curaçao, NV Stadsherstel, Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad, Ministerie van Economische Ontwikkeling en Ministerie van Ververvoer en Ruimtelijke Planning. Coördinator is Rob van den Bergh van Curconsult.

