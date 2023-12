OM eist 3,5 jaar gevangenisstraf tegen drie verdachten voor vrijheidsberoving en intimidatie

Het Openbaar Ministerie eist 3,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen drie verdachten voor vrijheidsberoving en intimidatie. Op 21 november 2022 lokt het trio hun slachtoffer met een smoes naar een hotel in Enschede. Het slachtoffer stapt met twee van de drie verdachten in zijn eigen auto en er volgt een tocht door Twente en de Achterhoek, over verlaten wegen, langs weilanden, op hoge snelheid, terwijl de derde verdachte in een andere auto hen volgt.

Onderweg stoppen ze verschillende keren. Het slachtoffer wordt tijdens de rit op een agressieve manier geïntimideerd, hij wordt gefouilleerd, zijn sleutels en telefoon worden hem afgenomen. De drie verdachten proberen op deze manier hun slachtoffer te bewegen een verklaring in te trekken die hij een week daarvoor bij de politie heeft gedaan in een ander strafrechtelijk onderzoek. Dat onderzoek gaat over het witwassen van miljoenen euro’s, van gelden die vermoedelijk van een misdrijf afkomstig zijn; een onderzoek dat op dit moment nog loopt.

Het meest beangstigende moment voor het slachtoffer vindt plaats op een donkere bosweg: hij dient uit te stappen en hij wordt – nadat hem een pistool wordt getoond – gedwongen zich te ontkleden, om vervolgens voor de koplampen van de auto uit te lopen. De man staat die avond, zo verklaart hij later, doodsangsten uit en denkt dat hij zal worden vermoord. De officier van justitie vandaag tijdens zijn motivering van de strafeisen: “Hij dacht dat hij er was geweest en dat hij zou worden neergeschoten. De auto rijdt van achteren op hem in en stopt vlak achter hem. Dan moet hij weer doorlopen en na een meter of 20 gelopen te hebben moet hij zijn kleren uit de berm halen en zich weer aankleden.”

Uiteindelijk stapt hij weer in, doet een aantal beloftes richting verdachten en wordt afgezet in Almelo.

Na deze ontvoering zegt de man een politieverhoor over de witwaszaak, dat twee dagen erna gepland staat, telefonisch af, met als reden dat hij bedreigd wordt vanwege zijn eerdere verklaringen. Daarop besluit hij toch, op 24 november, te verklaren over de vrijheidsberoving.

Op 1 mei 2023 worden de drie verdachten (twee mannen uit Winterswijk van 25 en 33 jaar en een man van 35 jaar uit Hengelo, Overijssel) aangehouden. Ze zijn tijdelijk, tot de uitspraak, geschorst. De verdachte uit Hengelo zit op dit moment nog vast.

