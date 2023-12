SENTOO OOK ALS BETAALMOGELIJKHEID BIJ DE BELASTINGDIENST

Afgelopen maandag kondigde MCB aan dat zij betalingen via de nieuwe online betaaldienst ‘Sentoo’ faciliteert. Eerder had Banco di Caribe al besloten de betalingen via Sentoo te ondersteunen. Bijna 85% van het betalingsverkeer van de belastingdienst van Curaçao loopt via deze 2 banken en dat is een belangrijke motivatie voor de Belastingdienst om ook het gebruik van Sentoo als betaalmogelijkheid aan te bieden. Met ingang van heden kunnen de aangiftebetalingen van de omzetbelasting, loonbelasting en de voorlopige aangifte winstbelasting via Sentoo worden voldaan. Alle zakelijke belastingplichtigen (of hun belastingconsulenten) hebben hierover inmiddels een mail met nadere instructies van de belastingdienst ontvangen. Klanten die via Banco di Caribe bankieren kunnen direct van Sentoo gebruik maken. Klanten van MCB dienen eerst enkele gebruikersrechten aan te passen om Sentoo te laten functioneren. Dit wordt in de door de belastingdienst verzonden instructie in 3 talen (Papiamentu, Nederlands en Engels) stapsgewijs toegelicht. De belastingdienst probeert de oorzaken van bezwaarschriften weg te nemen en een belangrijke oorzaak van bezwaarschriften betreft onjuist verwerkte betalingen. Bij het gebruik van het betaalkenmerk dat uit 17 cijfers bestaat worden door klanten regelmatig fouten gemaakt waardoor de betaling door de belastingdienst niet of onjuist wordt verwerkt. Het is voor de belastingdienst van belang dat klanten die aan hun fiscale verplichtingen willen voldoen, het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Indien Sentoo wordt gebruikt bij het voldoen van de aangiftebetalingen, dan wordt het betaalkenmerk alsmede het verschuldigde bedrag automatisch overgenomen in de betaalopdracht binnen de bankapplicatie waardoor hierbij geen fouten meer kunnen optreden. De belastingdienst stimuleert derhalve het gebruik van Sentoo. Aan het gebruik van Sentoo zijn voor de klanten van de belastingdienst geen extra kosten verbonden. De gebruikelijke transactiekosten die de bank ook bij reguliere betalingen in rekening brengt, blijven wel van toepassing. Om de kosten van het betalingsverkeer voor haar klanten te reduceren is recent een werkgroep ingesteld om de mogelijkheid te onderzoeken om de betaling van de verschuldigde loonbelasting en sociale premies te combineren tot één betaling. Hierover zal volgend jaar nader verslag worden gedaan.