SENTOO TAMBE KOMO POSIBILIDAT DI PAGO NA SERVISIO DI IMPUESTO

Djaluna último, MCB a anunsiá ku nan ta fasilitá pagagonan via di e servisio nobo di pago online ‘Sentoo’. Anteriormente, Banco di Caribe ya a disidí pa sostené pagonan via Sentoo. Kasi 85% di e trafikashon di pago di Servisio di Impuesto di Kòrsou ta pasa via e 2 bankonan aki. Esaki ta un motivashon importante pa Servisio di Impuesto tambe ofresé Sentoo komo un posibilidat di pago. Entrante awe por paga e deklarashon di impuesto riba benta, impuesto riba salario i e deklarashon preliminar di impuesto riba ganashi via Sentoo. Tur komersiante kontribuyente (òf nan konseheronan fiskal) ya a risibí un email ku instrukshon detayá di Servisio di Impuesto tokante esaki. Klientenan ku ta hasi transakshonnan bankario via Banco di Caribe por hasi uso di Sentoo inmediatamente. Klientenan di MCB mester hasi algun kambio den nan derechonan di usuario promé pa Sentoo por funshoná. Esaki ta wòrdu spliká stap pa stap den e instrukshon ku Servisio di Impuesto a manda den 3 idioma (Papiamentu, Hulandes i Ingles). Servisio di Impuesto ta trata pa eliminá e orígennan di kartanan di opheshon (bezwaarschrift). Un di e orígennan importante di kartanan di opheshon ta relashoná ku pagonan prosesá ínkorektamente. Na momentu ku klientenan ta bai hasi uso di e kódigo di pago di 17 sifra, hopi biaha nan ta hasi fout. Esaki ta pone ku Servisio di Impuesto no por prosesá e pago òf ta proses’é ínkorektamente. Pa Servisio di Impuesto ta importante pa klientenan ku ta dispuesto pa kumpli ku nan debernan fiskal por hasi esaki di e manera mas fásil posibel. Si hasi uso di Sentoo pa paga e deklarashonnan di impuesto, e kódigo di pago konhuntamente ku e suma ku mester wòrdu pagá, ta pasa over outomátikamente riba e instrukshon di pago den e aplikashon bankario, di moda ku fayo no por ta posibel mas. Pa e motibu aki Servisio di Impuesto ta stimulá uso di Sentoo. Pa klientenan di Servisio di Impuesto no tin gastu adishonal mará na uso di Sentoo. E mesun gastunan di transakshon kustumbrá ku banko ta kobra na momentu di pago regular, lo keda aplikabel. Pa redusí e gastunan di transakshonnan pa su klientenan, a forma resientemente, un grupo di trabou resientemente, pa investigá e posibilidat pa kombiná e pago di impuesto riba salario i primanan sosial den un solo pago. Tokante esaki lo raportá detayádamente den e aña benidero.

