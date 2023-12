OM eist celstraffen en terugbetaling van ruim 580 duizend euro aan drugswinsten

Tegen twee mannen uit Nieuwegein van 33 en 32 jaar heeft het Openbaar Ministerie vandaag celstraffen geรซist 58 en 36 maanden. Ze worden ervan verdacht samen met anderen een criminele organisatie te hebben gevormd gericht op de grootschalige teelt en verkoop van hennep. Daarnaast is gevorderd dat zij gezamenlijk ruim 581 duizend euro aan criminele winsten terugbetalen. De verdachten zijn – in wisselende samenstelling – ook vervolgd voor wapenbezit, het verwerken en bezitten van cocaรฏne en valsheid in geschrifte.

De 32-jarige verdachte kwam in beeld tijdens een witwasonderzoek. Tijdens dit onderzoek ontstond de verdenking dat de man samen met de 33-jarige verdachte betrokken was bij grootschalige hennepteelt. Dit leidde tot een omvangrijk aanvullend onderzoek. Uit onder andere afgeluisterde communicatie en observaties blijkt dat de verdachten zich bezig hielden met de teelt, verkoop, invoer en uitvoer van hennep. Daarbij werd veelvuldig hennep uitgevoerd naar Duitsland en ingevoerd vanuit Spanje.

Op 19 januari 2021 werden de beide mannen aangehouden. Doorzoekingen van verschillende panden en boxen in Nieuwegein en Houten leidden vervolgens tot de vondst van onder meer een actieve plantage, een grote hoeveelheid hennep, een vuurwapen en een automatisch vuurwapen. Aanvullend onderzoek naar onder andere communicatie op in beslag genomen telefoons en aangetroffen DNA-sporen leverde daarna verder bewijs op tegen de verdachten.

De strafbare feiten waar de mannen uit Nieuwegein van verdacht worden, zijn ernstig. Drugshandel heeft een ontwrichtende werking op de maatschappij en gaat geregeld gepaard met geweld en intimidatie. Gevangenisstraffen zijn daarom in de visie van het Openbaar Ministerie op hun plaats. Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden met het aandeel dat de verdachten hadden en de verschillende feiten waar ze van verdacht worden. Daarnaast moeten ze als het aan het Openbaar Ministerie ligt het geld dat ze verdiend hebben terugbetalen. De politie heeft daarvoor berekend hoeveel geld de mannen omgezet hebben en wat hun kosten zijn geweest. Dit heeft geleid tot ontnemingsvorderingen van ruim 296 en ruim 285 duizend euro. Vooruitlopend hierop is na de aanhouding al beslag gelegd op onder meer dure autoโ€™s, een Rolex-horloge en prijzige merkkleding.

De rechtbank doet op 12 januari 2024 uitspraak.

