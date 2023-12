Departamentu di krímen sibernétiko di KPCN ta atvertí pa ‘Sextortion’

Den e temporada tras di lomba e departamentu di krímen sibernétiko di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a risibí vários notifikashon tokante ‘Sextortion’.

Kiko ta ‘Sextortion’?

‘Sextortion’ ta chantahe ku un potrèt òf vidio ku tendensia seksual, di e víktima. Esaki por ta un potrèt òf vidio sunú di e víktima, pero e por ta tambe imágen di ‘webcam’ ku ta adaptá di tal manera ku ta mustra manera ku víktima ta teniendo relashon ku un menor di edat, pa asina por chantagiá ku ponementu di esaki ‘online’. Esun ku ta chantagiá mayoria biaha kier sèn òf mas potrèt òf vidio pikante di e víktima. Hopi biaha ta trata di potrèt òf vidio hòrta via medio sosial, meil, dor di tuma ofer un ‘webcam’ òf dor di hòrta aparatonan. Pa ‘Sextortion’ bo por hasi denunsia.

Kiko bo por hasi kontra ‘Sextortion’?

• No reakshoná riba e menasanan.

• Na momentu ku bo hasi loke pidi bo, e persona por sigui chantagiá bo. No ta un garantia ku e chantahe ta stòp ora bo hasi loke pidi bo.

• Kolekshoná mas tantu prueba posibel.

• Esaki por yuda bo si bo bai polis mesora òf despues. Saka mas tantu ‘screenshot’ posibel di e mensahenan ku bo risibí. Tin algu fèrfelu di bo online? Saka ‘screenshot’ di esaki i sòru ku e adrès di wèpsait (e URL) ta visibel.

• Kita (delete) i blòkia e persona tur kaminda.

• Bo a topa bo potrèt online? E ora ei tuma kontakto mas lihé posibel ku e wèpsait ei. Hopi biaha te abou riba e wèpsait bo ta haña un lenk pa bai na ‘help’, ‘abuse’ òf ‘contact’. Splika den bo meil ku por mira un potrèt di bo riba e wèpsait i ku bo no a duna pèrmit pa pone eiriba.

• Paga tinu, mayoria wèpsait ta na Ingles, pues ta mihó pa skirbi bo meil na Ingles.

• Notifiká polis via cybercrime@politiecn.com

Tep pa prevení ‘Sextortion’

• Kompartí informashon priva lo ménos posibel online.

• Protehá bo profil di medio sosial kontra deskonosí i instalá otro konfigurashon di privasidat bon. Bou di esaki ta kai tambe sigurá bo potrèt nan.

• Usa un ‘alias’ òf ‘nickname’ na lugá di bo mes nòmber riba wèpsait nan di date òf di profil. Esaki ta hasié difísil pa estafadornan por haña sa bo identidat i pa yega na bo famia, amigu òf bo koleganan.

• No aseptá petishon pa amistat (friend request) òf petishon pa sigui bo (follow request) di personanan ku bo no konosé.

• No klek sin mas riba lenknan i no habri anekso, si bo no konosé esun ku a mand’e (bon) òf si bo ta ferwagt di risibí un anekso.

• Indiká bo límitenan klaramente, por ehèmpel ku bo no ta manda potrèt sunú.

• Bisa ‘no’ na petishonnan na kua bo no ke partisipá.

Mas informashon?

Manda un meil na cybercrime@politiecn.com òf yama 715 8000 i puntra pa e departamentu di krímen sibernétiko (cybercrime).

Afdeling cybercrime van het KPCN waarschuwt voor ‘Sextortion’

De afgelopen tijd zijn er bij de afdeling cybercrime bij het Korps Politie Caribisch Nederland verschillende meldingen binnengekomen over ‘Sextortion’.

Wat is ‘Sextortion’?

‘Sextortion’ is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn, maar het kan ook zijn dat webcambeelden van iemand zo gemonteerd worden dat het lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met een minderjarige, zodat ook op deze manier gechanteerd wordt met het online zetten van materiaal.

De afperser wil meestal geld of juist meer pikante foto’s of video’s van het slachtoffer. Vaak zijn de foto’s en video’s gestolen via sociale media, e-mails, door het overnemen van webcams of door het stelen van apparatuur. Van ‘Sextortion’ kun je aangifte doen.

Wat kun je doen tegen ‘Sextortion’?

• Ga niet in op de bedreigingen.

• Wanneer je doet wat er van jou wordt gevraagd, kan diegene jou verder chanteren. Het is geen garantie dat de chantage stopt als jij doet wat er gevraagd wordt.

• Verzamel zoveel mogelijk bewijs.

• Dit kan helpen wanneer je nu of later naar de politie gaat. Maak zoveel mogelijk screenshots van de berichten die jij ontvangt. Staat er iets vervelends van jou online? Maak daar screenshots van en zorg dat het website-adres (de URL) te zien is.

• Verwijder en blokkeer de persoon overal.

• Zoek jezelf op internet via zoekmachines.

• Kom je jouw foto of video online tegen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met die site. Vaak vind je onderaan een site een link naar ‘help’, ‘abuse’ of ‘contact’. Leg in je mail uit dat je erop te zien bent en voor de plaatsing ervan geen toestemming hebt gegeven.

• Let op, sommige sites zijn in het Engels, je kunt je mail dan het beste in het Engels schrijven.

• Laat het de politie weten via cybercrime@politiecn.com.

Tips om ‘Sextortion’ te voorkomen

• Deel zo min mogelijk privégegevens online.

• Scherm je sociale media profiel af voor onbekenden en stel andere privacy instellingen goed in. Hieronder valt ook het goed beveiligen van je foto’s.

• Gebruik een alias of Nick name in plaats van je eigen naam op dating- en profiel sites. Dit maakt het oplichters moeilijk je identiteit te achterhalen en om familie, vrienden of collega’s te vinden.

• Accepteer geen vriend- of volgverzoeken van mensen die je niet kent.

• Klik niet zomaar op linkjes en open geen bestanden, als je de afzender niet (goed) kent of geen bijlage verwacht.

• Geef duidelijk je grenzen aan, bijvoorbeeld dat je geen naaktfoto’s stuurt.

• Zeg ‘nee’ tegen verzoeken waar je niet aan mee wilt doen.

Meer informatie?

Mail naar cybercrime@politiecn.com of bel 715 8000 en vraag naar de cybercrime afdeling.

Cybercrime department of the KPCN warns against ‘Sextortion’

Recently, the cybercrime department of the Caribbean Netherlands Police Force has received several reports about ‘Sextortion’.

What is Sextortion?

Sextortion is extortion with a sexually explicit photo or video of the victim. This may be a nude photo or video of the victim, but it may also be that webcam images of someone are edited in such a way that it appears that the victim is having sex with a minor, so that posting material is also blackmailed in this way.

The blackmailer usually wants money or more spicy photos or videos of the victim. Often the photos and videos are stolen via social media, emails, by taking over webcams or by stealing equipment. You can report ‘Sextortion’.

What can you do against ‘Sextortion’?

• Don’t respond to the threats.

• When you do what is asked of you, they can blackmail you further. There is no guarantee that the blackmail will stop if you do what is asked.

• Collect as much evidence as possible.

• This can help if you go to the police now or later. Take as many screenshots as possible of the messages you receive. Is there something annoying about you online? Take screenshots of that and make sure the website address (URL) is visible.

• Remove and block the person everywhere.

• Find yourself on the internet via search engines.

• Did you come across your photo or video online? Then contact that site as soon as possible. You will often find a link to ‘help’, ‘abuse’ or ‘contact’ at the bottom of a site. Explain in your email that you can be seen on it and that you have not given permission for its placement.

• Please note that some sites are in English, so it is best to write your mail in English.

• Let the police know via cybercrime@politiecn.com .

Tips to prevent ‘Sextortion’

• Share as little private information online as possible.

• Shield your social media profile from strangers and set other privacy settings properly. This also includes properly securing your photos.

• Use an alias or Nick name instead of your own name on dating and profile sites. This makes it difficult for scammers to identify you and find family, friends or colleagues.

• Don’t accept friend or follow requests from people you don’t know.

• Do not just click on links or open files if you do not know the sender (well) or do not expect an attachment.

• Clearly indicate your limits, for example that you do not send nude photos.

• Say ‘no’ to requests you don’t want to participate in.

More information?

Send an e-mail to cybercrime@politiecn.com or call +599 715 8000 and ask for the cybercrime department.

