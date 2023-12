OM: Gevangenisstraf en tbs voor vader die kinderen wilde vermoorden

Tegen 38-jarige man uit Asten heeft het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) donderdag tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist. De man zou in september vorig jaar geprobeerd hebben om zijn twee zoontjes (6 en 7 jaar) te vermoorden.

Op vrijdagochtend 16 september 2022 kwamen er even na 10.00 uur verschillende meldingen binnen bij de politie. Een daarvan was van een moeder. Ze belde in paniek op om door te geven dat haar kinderen mogelijk werden omgebracht door haar man. Eenmaal in de woning vonden agenten de twee jongetjes. Ze werden direct met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man werd kort daarna in de buurt van de woning aangehouden.

Dat de man bedoeling had om zijn kinderen om het leven te brengen staat volgens de officier van justitie vast, onder meer door chatgesprekken die hij voerde met zijn vrouw: ‘In de uren voorafgaand aan de verwurging heeft hij geuit de kinderen te zullen doden en is hij erop gewezen dit niet te doen. Dat betekent dat verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het genomen besluit en dat hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.’

Ernst

Tijdens de zitting stond de officier uitgebreid stil bij de ernst van de feiten. Daarbij ging hij onder meer in op het feit dat hij video-opnames van de verwurgingen maakte en verstuurde naar zijn vrouw, die op dat moment niet thuis was: ‘Zij heeft zeer angstige momenten moeten doorstaan, niet wetende of haar kinderen nog in leven zouden zijn wanneer zij thuis zou komen.’ De impact op moeder en kinderen in enorm, ook nu nog.

Tbs

De man is uitgebreid onderzocht, onder meer door gedragsdeskundigen. De rapporteurs komen tot vaststelling van verschillende stoornissen. Mede gelet op de ernst van het misdrijf is de officier van justitie van mening dat een tbs met dwangverpleging op zijn plaats is: ‘Dit is ook van belang ter beveiliging van de moeder, kinderen en de rest van de maatschappij. Het gaat hier om een vader die bereid is zijn liefde voor en het leven van de kinderen te offeren voor de haat jegens zijn vrouw’.

Naast de tbs met dwangverpleging eist de officier een gevangenisstraf van tien jaar tegen de man.

