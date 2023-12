Autoriteiten vinden levenloze lichamen in het water ten noorden van Aruba

De Kustwacht kreeg in de nacht van zondag op maandag een melding van het Korps Politie Aruba dat er een aanlanding ten noorden van Aruba plaats heeft gevonden. Twee personen die hulp zochten bij lokalen hebben aangegeven dat hun boot, met een groep ongedocumenteerden, op zee zou zijn omgeslagen. De Kustwacht heeft na deze melding direct een patrouille op het land richting het noorden, Vader Piet, gestuurd. Bij aankomst op de locatie zagen de kustwachters twee levenloze lichamen in het water.

De helikopter van het Korps Politie Aruba en de Kustwacht zetten gisteren de zoektocht in het gebied voort. Tijdens deze zoektocht werd nog een levenloos lichaam in zee gedetecteerd, maar de autoriteiten slaagden er niet in dit lichaam uit het water te halen.

Gisteravond heeft de kustwachthelikopter tijdens het zoeken op zee nog een levenloos lichaam uit het water gehaald.

Vanochtend is opnieuw een levenloos lichaam uit zee gehaald door de autoriteiten en aan het Korps Politie Aruba overgedragen voor verder onderzoek in deze zaak. In totaal zijn er vier levenloze lichamen uit zee gehaald waarvan twee vrouwen en een man. Van een levenloos lichaam is het geslacht nog onbekend.

De tocht van Venezuela naar Aruba is een zeer gevaarlijke tocht: de zee is ruw en onvoorspelbaar, de boten zijn vaak niet zeewaardig en nemen doorgaans teveel mensen aan boord, zonder afdoende reddingsmiddelen. Dit is een groot veiligheidsrisico voor de personen aan boord.

