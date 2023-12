Celstraffen geëist voor bende nep-bankmedewerkers

Maandenlang hebben ze samengewerkt met maar één doel: zoveel mogelijk geld verdienen over de rug van kwetsbare slachtoffers. Twee mannen en een vrouw staan terecht voor bankhelpdeskfraude. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft celstraffen tot zes jaar geëist.

Chatgesprekken

Uit chatgesprekken blijkt dat de verdachten nauw met elkaar samenwerkten. Zo kon een slachtoffer bijvoorbeeld worden ‘doorverbonden’ naar een ander lid van de organisatie die het gesprek met het slachtoffer voortzette. Ook lagen er scripts klaar waarmee kon worden gebeld als het nodig was en kon je indien nodig nog een cursus volgen. Volgens de officier van justitie was er sprake van een “goed georganiseerde bende” die vaak vanuit vakantiehuisjes, hotels en appartementen opereerden. Vanuit daar werden ook de ‘ophalers’ en de ‘pinners’ aangestuurd, die klaar stonden om naar de woning van slachtoffers te gaan en te gaan pinnen.

Uit onderzoek blijkt dat de bende al sinds maart 2021 actief was. Ze komen in beeld als ze met de pinpas van een slachtoffer gaan pinnen. Als er beelden worden getoond in het programma Opsporing Verzocht wordt een van de verdachten herkend. In november 2021 worden de verdachten, twee mannen en een vrouw opgepakt. In totaal doen 92 slachtoffers aangifte.

“Zij hebben soms uren met de slachtoffers aan de telefoon gehangen, de slachtoffers op zeer geraffineerde wijze voor de gek gehouden, bang gemaakt dat hun geld zou verdwijnen om vervolgens misbruik te maken van die angst door druk op hen uit te oefenen dat ze snel moesten meewerken. Vervolgens zijn ze naar hun slachtoffers toegegaan, zijn zij in hun woning geweest om vanuit daar waardevolle goederen mee te nemen en nog meer geld buit te kunnen maken.”, aldus de officier van justitie.

Eis

De verdachten worden door het Openbaar Ministerie vervolgt voor heling van gegevens, oplichting, computervredebreuk, diefstal en deelname aan een criminele organisatie. De officier van justitie eist tegen de hoofdverdachte, de man die alles regelde en anderen aanstuurde een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar. Tegen de verdachte die ook een aansturende rol had en fungeerde als beller wordt vier jaar gevangenisstraf geëist. De vrouw, die de leads verzorgde en de slachtoffers aan heeft gedragen hoort 20 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar tegen zich eisen.