OM eist tot zes jaar cel en TBS voor gruwelijke woningoverval in Drentse Anreep

Pistool tegen je hoofd, vastgebonden, bedreigd, geschopt en geslagen. Je neus gebroken en meerdere verwondingen op hoofd en lichaam. Het overkwam het slachtoffer van een zeer gewelddadige woningoverval. Tijdens de vier tot vijf uur durende overval werden zijn vriendin en zijn moeder ook vastgebonden en kregen zij een deken over zich heen gegooid.

De drie slachtoffers werden met een vloeistof overgoten en er werd gedreigd met het verdrinken van het mannelijke slachtoffer en het in brand steken van de vloeistof. Ondertussen werd de woning overhoop gehaald en vroegen de overvallers meerdere keren en op een dreigende manier naar de sleutel van de kluis die ze ondertussen met geweld probeerden te openen.

Forse straf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag onder meer voor deze woningoverval tot zes jaar gevangenisstraf geëist tegen drie mannen. Vandaag stonden zij daarvoor samen met nog een andere man terecht. De overval vond plaats in de nacht van 7 op 8 december 2022 in het vlakbij Assen gelegen dorp Anreep.

Bezorger

De verdachten waren volgens het OM binnengekomen nadat het slachtoffer de deur open had gedaan omdat één van de verdachten zich had voorgedaan als bezorger van verse maaltijden. Daarna stormde deze “bezorger” met andere overvallers naar binnen.

Het OM gaat er vanuit dat een 40-jarige man uit Enschede en een 30-jarige man uit Groningen daadwerkelijk in de woning zijn geweest. Zij hebben daar samen met anderen een diefstal met veel geweld gepleegd. Ook wordt hen het wederrechtelijk beroven van de vrijheid van drie personen ten laste gelegd.

Gewetenloos

“Als je leest wat daar gebeurd is dan draait je maag om”, zeggen de officieren van justitie in hun requisitoir. “De overvallers liepen heen en weer. Eén zong zelfs een kerstliedje alsof er niets aan de hand was. Gewetenloos. De angst van de slachtoffers moet enorm zijn geweest.”

Een 45-jarige man uit Assen wordt verweten medeplichtig te zijn aan de woningoverval. Hij heeft die avond en nacht zijn woning als uitvalsbasis ter beschikking gesteld. Ook zijn er goederen gebruikt bij de overval die hij heeft geleverd. Bovendien heeft hij na de overval kleding en de buit, bestaande uit geld en goederen, verstopt.

De vierde verdachte, een 19-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze, heeft volgens het OM de tip over de aanwezigheid van het geld gegeven. Ook heeft hij informatie verschaft over de woning, de bewoners en de kluis.

Andere overval en drugs

De verdachten staan niet alleen terecht voor deze wrede woningoverval, maar ook voor andere feiten. De mannen van 40 en 45 hebben zich volgens het OM ook schuldig gemaakt aan een mishandeling, huisvredebreuk en een poging tot afpersing met geweld in een woning in Assen op 12 december 2023.

Tegen de man van 40 eisten de officieren van justitie een celstraf van zes jaar en TBS met dwangverpleging en tegen de 45-jarige man veertig maanden gevangenisstraf en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel.

Voor de 19-jarige verdachte dient er wat het OM betreft ook nog een bewezenverklaring te volgen voor het bezit en de handel in harddrugs. De officieren komen bij hem tot een strafeis van 36 maanden, waarvan zestien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

Overval in Vlaardingen

De 30-jarige Groninger wordt nog verdacht van betrokkenheid bij een andere gewapende overval in een woning in Vlaardingen. Die zaak zal de rechtbank in Assen op 18 december a.s. behandelen. Dan zal het OM ook laten weten welk straf zij voor hem passend achten.

De rechtbank laat na de inhoudelijke behandeling weten wanneer het uitspraak doet.

