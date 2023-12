Conform een recentelijke publicatie op de Facebook, zou de controles van de Douane op zaterdag 9 december 2023 hebben gezorgd voor grote irritatie alsmede lange rijen bij de aankomsthal.

Deze vluchten hebben gezorgd voor in totaal ongeveer 2700 passagiers. Dit exclusief de passagiers die vanuit Aruba of Bonaire zijn aangekomen op dat moment.

Dit impliceert dat deze vluchten gemiddeld om de 30 minuten zijn geland en er gemiddeld 338 passagiers per uur via de krappe uitgang – waar bovendien de steekproeve douanecontroles moeten worden uitgevoerd – de luchthaven moesten verlaten.

Het is een publiek geheim dat passagiers via een smalle gang – dat voorts kruist door een tax free winkel – de aankomsthal moeten verlaten. Ik laat even buiten beschouwing indien er eventueel sprake is van een calamiteit in de aankomsthal tijdens deze piekuren en dat deze smalle gang als nooduitgang moet dienen.