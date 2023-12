GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT KIWANIS OP BEZOEK BIJ DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op vrijdag 15 december 2023 heeft de Kiwanis Club Curaçao met zijn leden van de “Kiwanis Legion Of Honor” een bezoek gebracht bij de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Bij het bezoek is onder meer gesproken over de activiteiten die door de leden van de vereniging worden georganiseerd en de Gouverneur kreeg een Kiwanis pin uitgereikt door dhr. Anthony Haile.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket